Nou diputats no podran assistir al ple dels pressupostos per estar confinats

Nou diputats i diputades no podran assistir al ple deld'aquest dijous per estar confinats, sigui per ser positius de Covid o per ser contactes estrets. Tal com han informat els grups a l'ACN, es tracta -de moment- de quatre electes d') -el grup amb més afectats-, dos de), un del), un dei un altre deNo hi ha cap persona confinada entre els grups de, delsni del. El ple aprovarà elsper a l'any 2022, en una sessió que només podrà comptar amb la presència dei diputades. La resta hauran de delegar el seu vot, inclòs qui estigui confinat.El cap de l'oposició i líder dels socialistes,, sí que anirà aquest dijous al Parlament. És contacte estret de la presidenta de les, que ha donat positiu per Covid, però Illa té unanegativa i estàamb pauta completa.La sessió de demà començarà a les nou hores del matí amb el debat i la votació per validar el decret llei 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon delen relació amb la violència vicària. A continuació se substanciarà una de les interpel·lacions posposades a l’anterior sessió, la de la CUP sobre lai l’Tot seguit, cap a dos quarts d’onze del matí, elcomençarà el debat final del projecte de llei de pressupostos de laper al 2022, que es podria votar a primera hora de la tarda. Un cop votat, el Ple farà el debat i la votació finals del projecte de, conegut també com a llei d’acompanyament.

