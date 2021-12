Catalunya pessiga dos dècims de la Grossa de Nadal

La Grossa ha esquivataquest any, però dos catalans han estat premiats. En concret, dos treballadors de la Nàutica Evinrude dehan estat afortunats amb un dècim, cadascú, del primer premi de la, que van comprar durant un viatge de feina a l'Estat.Fa cosa d’un mes, els dos agraciats van anar aa fer unrelacionat amb el seu. Segons han explicat aRàdio Ràpita, el curs va acabar més aviat del que es pensaven i es van dirigir cap a l’amb la intenció d’agafar l’i tornar a casa, però el seu tren no sortia fins una hora i mitja més tard. Van internar canviar els bitllets, però no van poder, així que van decidir fer temps.Sense saber ben bé què fer, un d’ells va proposar anar a fer cua a l’que es troba a l’estació. Quan van arribar al taulell, li va suggerir al seu company que triés el número. Va escollir el, premiat, avui, ambper cada dècim.Avui mentre es feia el sorteig, un li ha trucat a l’altre per comentar-li que. “Home, n’hi ha molts que acaben en 48”, li ha respost el seu company. Fets un sac de nervis, més tard, han pogut comprovar que havien pessigat el primer premi. 400.000 euros cadascú.De moment, pensar. El més immediat segurament serà els estudis de les seves filles. Però, de moment, necessiten pair-ho.

