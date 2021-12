L'Escolania de Montserrat no participarà a les misses de Nadal perquè està confinada

Altres notícies que et poden interessar

L'no podrà participar a les celebracions litúrgiques deperquè està confinada perquè els membres del cor han tingut un contacte amb una persona positiva de. En concret, no participaran a ladel 24 de desembre, ni tampoc a laNormalment, els alumnes de l'Escolania de Montserrat comencen vacances després de la missa de Nadal, però enguany han hagut de marxar abans als seus respectius domicilis per passar el confinament.De fet, l'Escolania havia de participar aquest dimarts en un concert al Palau de a Música i aquest dimecres a l'conjuntament amb la, però tots dos concerts s'han fet sense l'Escolania per la situació.​​​

