Una família de Granollers s'emporta el tercer premi una setmana després de guanyar a la Primitiva

A l'administració número 5 deja saben el que és repartir diners i felicitat, però mai abans s'hi havia venut un tercer premi de la Loteria de Nadal. Amb el, han estat pocs els agraciats que s'han apropat fins el local situat al cèntric carrer de la Mare de Déu de Núria, contents, satisfets i, sobretot, amb plans a curt termini per gastar elsque tenen ja, d'una manera o altra, a la butxaca.Al barri, però, la sort té noms i cognoms,Diumenge va ser l'únic encertant del Gran Premi de la, ambAquest dimecres duia dos dècims del número premiat: en total, 193.733 euros en una setmana que ha fet que alguns ja li demanin quin número jugaria properament.Amb aire calmat, Barba ha arribat a l'administració de loteria davant la cara d'estupefacció d'en Josep Company i l'Esther Jordà, els seus responsables.provocant el crit d'eufòria de l'Esther. I no és d'estranyar. Barba s'ha presentat amb dos dècims a la butxaca del número premiat aquest dimecres, fet que suposa un total de 100.000 euros bruts, però diumenge va ser l'únic encertant del Gran Premi de la Primitiva, amb un pot de 93.733 euros.", ha assegurat. Natural de Bolívia, va arribar a Granollers ara fa 18 anys, i des de llavors ha anat jugant sempre a la mateixa administració. "No hem de dir que ens tocarà la loteria, hem de dir: 'Avui encertaré, jo m'enduré el premi", una recepta que aquesta setmana li ha funcionat per partida doble.Tot i que ara treballa pel seu compte, assegura queque ha acumulat des de diumenge, sense detallar-los. Al seu costat, Antoni Navío, un dels altres premiats i veí del barri, ho té clar: "S'han de gastar ràpid, que cremen!", diu entre rialles.L'administració pot tenir en Barba com a talismà pels dos premis que ha rebut en els darrers dies, però el d'aquest dimecres el de més ressò: "perquè tenen més impacte, si en dones d'altres no tenen més ressò que per aquells que els toca", assenyala en Josep Compan.No és el primer cop que la sort els somriu en aquest sorteig. Ja al 1990 van repartir un quart premi, el 06639, i al 2009 van repetir amb un cinquè, el 49271. Avui ja eren molts els que, mig en broma, mis seriosament, li demanaven a Carmelo Barba quin número compraria.

