reportatge

VÍDEO | Obren cava a l'administració de loteria del carrer de la Mare de Déu de Núria de Granollers, on el 19.517 (tercer premi) ha deixat 7,5 milions d'euros



📹 @jaumevb https://t.co/MGyo81BVaf pic.twitter.com/XMI8pIfJUN — NacióGranollers (@NacioGranollers) December 22, 2021

Imatges de felicitat a l'administració de #Granollers que ha repartit part del tercer premi: alguns premiats s'hi han acostat, però també molts que no tenien bitllets però que igualment volien celebrar-ho



📹 @jaumevb https://t.co/MGyo81BVaf pic.twitter.com/RdZQ77J6EO — NacióGranollers (@NacioGranollers) December 22, 2021

"Ja tocava que hi hagués". Així d'eufòrica es mostrava una de les nombroses persones que aquest matí s'ha acostat a l'administració de loteria del carrer Verge de Núria de Granollers, que aquest dimecres ha repartit 7,5 milions d'euros de la loteria de Nadal amb el númeroEl tercer premi de la rifa de Nadal ha venut 35 sèries a(Maresme), a més de les 15 de Granollers, i s'ha convertit així, amb un total de 25 milions d'euros, en el premi més gran que ha caigut a Catalunya. Dotat amb 50.000 euros cada dècim i 500.000 la sèrie, s'ha cantat a les 11.32 hores. Més enllà de Catalunya, el 19517 ha repartit 103 sèries a València, 17 a Almeria i dues a Badajoz."A primera hora del matí ha vingut una senyora. Venia de pas, perquè anava a buscar el seu nen. Quan li hem dit que li havien tocat 50.000 euros ens hem posat tan nervioses que ha hagut de marxar, de com estava!", expliquen contents des de l'administració de Granollers.De fet, de la mateixa manera que aquesta senyora, el matí ha estat unen aquest establiment del centre de Granollers. Alguns s'ho miraven de lluny, dissimulant i reconeixent que s'havien endut un bon pessic. Com l'Antoni: "S'han de gastar ràpid, que cremen!", bromejava.D'altres, la majoria, que no havien comprat cap dels números premiats, entraven a tafanejar al mig de les corredisses de gent i càmeres de televisió. O, simplement, passaven a felicitar els propietaris de l'administració. És el cas de la Mònica: ". S'ho mereixen", assegura.I, com és tradició en moments com aquest,ha començat a córrer. Primer, animats per la premsa per captar la imatge de la. Però, tot seguit, per celebrar amb els veïns i veïnes que s'han acostat a la zona.Aquest punt de venda de loteria fa 34 anys que està obert, 24 dels quals amb els actuals propietaris. "Estem molt contents. Esperem que haver donat aquest premi ajudi a confirmar la bona línia de recuperació que ja vam experimentar l'any passat", explica en Josep. Pel que fa al número premiat, destaca que fa anys que hi està

