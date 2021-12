El nou cap dels Mossos demana «normalitzar els canvis» i garanteix «màxim respecte» als comandaments

La novaha presentat aquest dimecres al matí el seu projecte als comandaments del cos en un acte a l'auditori del. El nou comissari en cap, Josep Maria Estela , ha explicat que la reunió no és operativa, sinó per presentar-se i explicar als comandaments els canvis fets fins ara També ha dit que no ha vingut per quedar-se i que s’han de normalitzar els canvis, que es faran des de la màxima consideració i respecte cap als comandaments. Estela ha presentat el nou equip: el comissari, la intendentai la inspectora, nova portaveu.La nova Prefectura, per primera vegada, ha agraït en les seves intervencions la feina feta pel major Trapero i tota l'anterior Prefectura. El comissari Eduard Sallent ha destacat dos eixos on s'incidirà: com es distribuiran els efectius de les noves promocions i modernitzar el cos per repensar com prestar el millor servei a la ciutadania.La seva voluntat és impulsar eli empoderar les diverses regions policials del territori per abordar els problemes reals. Ha acabat dient que no ha vingut per quedar-se i que s’han de normalitzar els canvis, que es faran des de la màxima consideració i respecte cap als comandaments.La intendenta Rosa Bosch ha destacat la intenció de refermar les relacions amb les institucions i impulsar la projecció del cos a nivell extern. Per la seva banda, Escudé ha fet èmfasi en el que ha definit com l': l'atenció a la víctima i la proximitat.Un dels primers canvis que ha fet la nova Prefectura és la destitució de l'intendent en cap de la, Toni Rodríguez, que dirigia l'estratègia contra l'augment del cultiu i tràfic de marihuana i alguns casos rellevants de suposada corrupció política com els que esquitxen la presidenta del Parlament,, i l'exconseller d'Interior

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor