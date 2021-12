Junts exigeix recursos a l'Estat per compensar els sectors afectats per les restriccions

Altres notícies que et poden interessar

, portaveu deal, ha comparegut aquest dimecres per reclamar al govern espanyol mesures econòmiques extraordinàries per garantir ajudes als sectors afectats per les restriccions a Catalunya . "Si el govern deno paga, el sistema col·lapsa", ha assenyalat Nogueras en una roda de premsa poques hores abans de l'arrencada de la conferència de presidents autonòmics en la qual el president de la Generalitat,, reclamarà al líder del PSOE el pagament delque pertoca a Catalunya.Aquest fons va ser aconseguit per Junts al Congrés en el marc dels pressupostos generals de l'Estat, però per ara el govern espanyol s'ha negat a fer-lo efectiu. Una circumstància, segons la portaveu de la formació a Madrid, que suposa untant per part delcom d', socis de govern a la Moncloa. "Paguem prou impostos i generem prou riquesa com perquè l'Estat pugui pagar les ajudes econòmiques que demanem", ha ressaltat Nogueras, crítica amb l'Estat.Un dels arguments que ha fet servir és que els catalans paguenl'any en qualitat d'impostos, i que aquesta quantitat no se sufraga per "subvencionar la Casa Reial" ni tampoc "els luxes del rei lladre fugat posat pel dictador", en referència a​​​

