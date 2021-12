Tots els premis que han caigut a Catalunya

Després de dos anys de fortuna, Catalunya s'ha quedatEl premi de 400.000 euros per butlleta ha caigut majoritàriament a l'estació d'Atocha de, i també en altres punts de l'Estat.No ha estat el sorteig més prolífic per a Catalunya, ja queAixí, el 72119 ha caigut íntegrament a Basauri, al País Basc. Aquest deixava 125.000 euros per dècim.Els altres premis, però, sí que han regat Catalunya. És el cas del tercer, el, venut parcialment a. Els dècims agraciats cobren 50.000 euros -500.000 euros per sèrie-. Un bar de la localitat del Maresme ha n'ha venut 35 sèries.Pel que fa als quarts premis, el(20.000 euros per dècim) ha tocat a la resta de l'Estat, però elsí que ha estat distribuït per diversos punts de Catalunya. Barcelona, Sort, Montgat, Vila-seca Esplugues, Begues, Sabadell i Castelldefels l'han repartit.Els cinquens, amb 6.000 euros per dècim, també han tocat a casa nostra: el, a Barcelona i Llicà d'Amunt; el, a Barberà del Vallès; el, a Camprodon; el, a Barcelona i Sort; i el, a Almacelles i Piera.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor