Palau Robert: un Nadal en família a partir del 27 de desembre

✨Ja t'has assabentat de les activitats culturals que hem preparat aquestes festes per a tota la família?



👌Del 27/12 al 5/01, excepte el dia 1 (11h-13h).



Totes les activitats es faran a l'exterior, amb un aforament del 70%.



👉Més info:https://t.co/wVBZaXf2HR



T'hi esperem! pic.twitter.com/RcoD52DmNn — Palau Robert. Catalunya en valor. (@palaurobert) December 23, 2021

Faules: 29 i 31 de desembre i 4 de gener, a les 11h i a les 12h

Fabulòrum és una proposta de narració i arts del moviment per assaborir les faules de sempre, des d'Isop a De la Fontaine, passant per les filofàbules i altres astúcies recollides en el camí de narrar i investigar amb el cos i els objectes.

Aforament limitat. Dos passis, el primer a les 11 h i el segon a les 12 h.



Construïm una ciutat de Nadal - 28 de desembre, 3 i 5 de gener, d’11h a 13h

6 espais d'interacció:



- Construcció d'edificis i ciutats a partir de blocs de fusta i cartró

- Espai amb material gràfic per crear cartelleria

- Elements per engalanar la ciutat

- Espai de construcció pels més petits amb peces de Lego

- Petits instruments musicals

- Llibres infantils i juvenils sobre creació, arquitectura, disseny, etc.



Murals col·lectius: 27 i 30 de desembre i 2 de gener, d’11h a 13h

Crearem murals participatius per il·lustrar i recrear entre tots i totes escenes representatives d'aquestes dates: un àpat familiar, paisatges hivernals, cel de la nit, etc.

L'arbre de Nadal del Palau Robert. Foto: Palau Robert

Aquestes festes, els’ha vestit de gala per acollir unque, malgrat la persistència de la pandèmia, ha de ser reparador, il·lusionant i pensat per al gaudi delsi les sevesI és que tots els matins del 27 de desembre al 5 de gener , excepte el dia 1, des de les 11h i fins les 13h, elacolliràaptes per a tots a partir dels quatre anys, amb les mesures sanitàries i de seguretat necessàries. S’hi podran pintar grans murals per recrear entre tots escenes nadalenques, construir una ciutat de Nadal ideal i escoltar emocionants contes i faules clàssiques. També hi haurà una bústia gegant per enviar les cartes als Reis.Les propostes són les següents:Les activitats es gaudiran en família, no necessiten inscripció prèvia i s’atendran per rigorós ordre d’arribada fins completar els aforaments. En tot moment es donarà compliment a les instruccions de les autoritats sanitàries pel que fa les mesures anti-covid.D’altra banda, des del dia 9 de desembre, el jardí del Palau Robert aixopluga un, obra de la florista i artista barcelonina. En paraules seves, “tots som branques d’un mateix arbre, que és símbol d’unió i d’integració. L’avet del Palau Robert acull troncs i branques de diferents espècies d’arbres, cadascun d’ells amb unes qualitats especials, diferents morfologies i orígens diversos.Al llarg de la història, són moltes les situacions i llegendes que s’ubiquen al voltant dels arbres, però totes tenen un denominador comú: ens acullen, ens protegeixen i ens donen força. Sis diferents tipus d’arbre –l’avet, el roure, la palmera, l’olivera, l’alzina i la magnòlia- formen part d’aquest homenatge; un arbre obert a tots i on tothom hi té cabuda”. Arribat el vespre, avet, jardí i Palau s’il·luminen per donar calidesa i un ambient festiu i nadalenc al conjunt.El Palau Robert vol contribuir, així, a una celebració que recuperi el millor de les nostres tradicions, però també convidar les famílies a sortir plegats, a gaudir i a retrobar l’alegria del Nadal i l’esperança d’un

AMB EL SUPORT DE

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor