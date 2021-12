Elha decidit anul·lar la multa deimposada a, futbolista del, a qui la justícia havia acusat de cedir els drets d'imatge a una empresa seva,, per pagar menys impostos. La decisió del Suprem invalida la resta del procediment judicial, que també havia passat per l', que havia validat la multa milionària imposada per Hisenda.Segons la resolució dictada contra ell el maig del 2019, el futbolista hauria pagat menys impostos dels que pertocava en els exercicis. Piqué hauria tributat un, per bé que el Suprem ha dictaminat que el pagament era correcte i que, per tant, la multa havia de ser anul·lada.

