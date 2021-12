Els contactes estrets vacunats d'un cas positiu no hauran de fer quarantena

Altres notícies que et poden interessar

Elacceptarà la recomanació de la Comissió de Salut Pública i finalment acceptarà que les persones vacunades que siguin contacte estret. D'aquesta manera, farà cas de la proposta del Ministeri de Sanitat, per bé que la idea inicial defensada pel Govern era que els ciutadans vacunats que fossin contacte estret d'un cas positiu es confinessin. Així ho havia defensat la presidenta del comitè assessor de l'executiu,, i també el conseller de Salut,En un comunicat fet públic aquest dimecres, Salut admet que el nou protocol estatal genera "importantssobre la seva aplicabilitat", però justifica que el seguirà per evitar "" entre la ciutadania i els professionals sanitaris de Catalunya. La mesura que exclou els vacunats de fer quarantena sí que estableix que durant deu dies hauran de limitar les activitats a aquelles que siguin "", reduint "tot el possible" les interaccions socials.L'acord d'aquest dimarts de la Comissió de Salut Pública, pres "per majoria", es va fer públic hores abans de laque aquest dimecres preveu encapçalar el cap de l'executiu espanyol,, per analitzar l'estat de la pandèmia. El president de la Generalitat,, hi reclamarà demà que es prenguin mesures a nivell estatal per limitar la mobilitat , a l'estil del que passarà a Catalunya a partir d'aquest dijous a mitjanit, si així ho avala la justícia "Cal que les mesures adoptades siguin extensibles a tot l'Estat", va ressaltar aquest dimarts Aragonès, en una roda de premsa des de Palau en la qual també va demanar a Sánchez quea l'hora de pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la sisena onada.​​​

