El tercer premi també cau a Catalunya

deixa premis en diversos punts del país. Un d'ells ha estat el tercer, el 19517, que ha tocat a Calella i a Granollers. A la resta de l'Estat, Almeria, Badajoz i València també s'han emportat dècims del tercer premi. Els afortunats s'emporten 50.000 euros per cada dècim.A Barcelona, Begues, Esplugues de Llobregat, Vila-seca i Sort s'han venut sèries del, un dels quarts premis, amb 200.000 euros per sèrie. Ha estat un dels premis més repartits. Pocs minuts després els nens de San Ildefonso han cantat un altre quart premi, el, i un cinquè el, que ha caigut a Barberà del Vallès i en diversos punts de l'Estat. Elha estat el, amb 1.250.000 euros per sèrie, i s'ha venut a Basauri (Biscaia).A més, a Barcelona i a Lliçà s'han venut sèries del, un dels, que està dotat amb 60.000 euros cada sèrie i suposa 300 euros per cada euro apostat. L’administració de loteria del carrer Joan Torras, al barri de Sant Andreu, ha venut 106 sèries d'aquest número, i una altra administració de Lliçà d’Amunt ha venut 60 sèries més. En total, fins ara s'han repartit 8 milions d'euros en premis a Catalunya.A Camprodon s'ha venut una sèrie del, un altre cinquè premi de la rifa, que ha sortit al cap de pocs minuts del començament del sorteig. Es tracta de l'administració de loteria número 1, situada al número 57 del carrer València de la població gironina.podeu seguir tota la informació del sorteig, en directe, i consultar tots els números premiats., un dels més repartits de la història del premi.

