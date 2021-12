Catalunya encapçala la petició de restriccions a l'Estat per fer front a la sisena onada

Bateria de restriccions a Catalunya

Pocs governs preveien que caldria, una vegada més, reunir-se per abordar mesures per frenar la. La bona taxa de vacunació feia pensar que el pitjor de la pandèmia ja havia passat i que no hi havia risc de col·lapse del, però l'aparició fa poques setmanes de la variant òmicron, més transmissible, ha provocat un ha obligat a fer passos enrere, especialment a Catalunya . El president del govern espanyol,, presideix des de les 16.30h una nova conferència de presidents autonòmics, la dinovena des que va començar la pandèmia, per mirar de decidir mesures conjuntes per aturar la sisena onada. Una de les propostes de Sánchez i que genera cert consens és que la mascareta torni a ser obligatòria a l'exterior. La Generalitat vol restriccions dures a tot l'Estat , però fins ara la Moncloa i bona part de les autonomies s'han mostrat reticents a aplicar-les. Lano afecta de la mateixa manera els diversos territoris de l'Estat, però les dades indiquen que hi ha hagut un increment important de la. De tota manera, els criteris a l'hora d'abordar aquesta sisena onada són allunyats. Ladescarta, per ara, noves restriccions severes, malgrat el col·lapse a l'atenció primària que denuncien els professionals. Catalunya es troba a l'altre extrem, i amb un ritme d'11.000 contagis diaris , ha optat per tornar a l'escenari de l'any passat amb mesures estrictes com el toc de queda, la limitació de les trobades a un màxim de deu persones i el tancament de l'oci nocturn, entre d'altres. El(TSJC) s'haurà de pronunciar dijous, poques hores abans que entrin en vigor.ha notificat en les últimes hores la xifra més alta de contagis de tota la pandèmia, amb 49.823 casos. En aquest escenari, lainsisteix que la situació "no és com la de l'any passat", escudant-se en l'alt percentatge de vacunació i el descens del balanç de la mortalitat i és reticent a aplicar mesures estrictes, com ara limitacions de mobilitat o tocs de queda. De fet, enfoca la reunió amb l'objectiu d'"avaluar" i "escoltar" les propostes de les diferents autonomies. Excepte Catalunya, la resta de comunitatsdures que perjudiquin el sector de l'hostaleria a les portes de. Si una proposta genera un cert consens és la de tornar a fer, on segons els experts la transmissió del virus és improbable. Mentrestant, els contactes estrets de positius que estiguin vacunats no hauran de fer quarantena , un criteri imposat des del Ministeri de Sanitat que Catalunya ha acabat assumint sense compartir-lo.En tot cas, lacontinua sent el principal element per frenar el virus. Espanya té una de les taxes de vacunació més elevades de la Unió Europea, i avança a bon ritme també amb les terceres dosis, que permeten mantenir la protecció contra la variant òmicron. Tot i això, la propagació de la nova variant encara és més ràpida que el ritme de vacunació, motiu pel qual el va urgir a prendre mesures i prémer l'accelerador . El Govern ha intensificat l'administració de dosis i, des d'aquesta setmana, ja es poden vacunar amb la dosi de reforç les persones de més de 50 anys. Està previst que en els propers dies s'obri la franja de majors de 40. Les dades indiquen que amb dues dosis la protecció es redueix de manera significativa, però amb la tercera torna a augmentar a uns nivells importants i frena la nova variant. A la conferència de presidents, el govern espanyol farà també una crida a vacunar com més gent millor.Les comunitats no volen restriccions, però qui sí que portarà unadures serà el president de la Generalitat, El Govern va anunciar dilluns un allau de restriccions per evitar el col·lapse del sistema sanitari . Els CAP estan sota pressió per la nova onada de la Covid, ja no es fan PCR als contactes sense símptomes i s'estan ajornant algunes intervencions als hospitals. Els ingressos a les UCI continuen augmentant, si bé més lentament gràcies a la vacunació, i la mortalitat és baixa. Aragonès vol que es prenguin mesures a escala estatal per limitar la mobilitat i exigirà a Sánchez que mantinguiper pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la sisena onada. Fins ara, Catalunya ha demanat en solitari més restriccions.Aquelles mesures que vulneren drets fonamentals les haurà de validar el TSJC. Són principalment el toc de queda i la limitació de les trobades a un màxim de deu persones. Elha traslladat la resolució aquest dimecres a la sala contenciosa-administrativa del tribunal, que es pronunciarà previsiblement dijous al migdia. Elvol que les mesures entrin en vigor la nit de dijous a divendres, just abans de les, amb una vigència de 14 dies. Fins fa pocs dies, la Generalitat insistia que no caldrien restriccions i confiava en el passaport Covid. L'increment de contagis, però, ha obligat a actuar de manera urgent i ha transportat la ciutadania a un Nadal més semblant al de 2020 que no pas al de 2019.​​​

