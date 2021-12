Ajornada l'entrada a presó de dos dels ultres de Blanquerna

La secció 30 de l'ha acceptat les peticions d'ajornament d'entrada a presó de dos dels condemnats pel, segons fonts jurídiques. Es tracta de Pedro C., que té fins al 9 de març per ingressar en un centre penitenciari, i a qui s'ha acceptat la petició per motius personals -serà pare en les pròximes setmanes-.L'altre ajornament se li ha concedit a Paula M. per motius laborals i té marge per ingressar a presó fins al 26 de gener. Les mateixes fonts expliquen que hi ha quatre condemnats més pendents d'ingressar en el centre obert Victoria Kent. Per ara, només tres dels catorze condemnats estan complint ja la condemna en una presó.Es tracta de Tomás B., que compleix pena en un centre obert des del maig, de José Pedro C., que va ingressar a presó dilluns 13 de desembre, i d'Íñigo P., que també va entrar a presó la setmana passada. En el cas d'aquests dos últims condemnats, estan complint la condemna en els centres penitenciaris d'Alcalà i d'Aranjuez.A banda, hi ha quatre condemnats més que estan pendents de l'informe de tramitació d'indult al Tribunal Suprem i un altre condemnat segueix en cerca i captura.

