Catalunya detecta 11.000 contagis més per segon dia consecutiu

CONTAGIS 1.146.086 (+11.085) INGRESSATS 1.326 (+13) UCI 343 (+3) DEFUNCIONS 24.375 (+1) Rt 1,45 (-0,22) REBROT EPG 1.144 (-106)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.215.607 (+13.982) DOSI 2 5.401.569 (+10.652) Actualització: 22/12/2021

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.215.607 (+11.085) 87,2% (+0,1) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.037.719 (+5.780) 85,1% (+0,1) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 122.561 (+62.658) Actualització: 22/12/2021 IMMUNITZATS MÉS DE 65 ANYS 1.433.629 (+116) REBUIG A LA VACUNA 108.390 (+18) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.421.131 Dosis Moderna/Lonza: 2.555.995 Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.503 Dosis Janssen: 348.564 Actualització: 19/12/2021

La sisena onada de lano dona treva, amb la variant òmicron com a accelerador dels casos. Si aquest dimarts es trencava elde tota la pandèmia, aquest dimecres s'ha repetit la xifra de casos, amb 11.085 nous positius, poques hores abans de la tornada de les restriccions, si així ho avala el TSJC Tot i que l'assistència primària és la més perjudicada, elscontinuen tensats per la situació. En les últimes 24 hores s'han registrathan entrat a les. Per ara, 1.326 persones estan hospitalitzades a Catalunya, 343 de les quals a les unitats de cures intensives. A més, Salut ha declarat aquest dimecresper Covid-19, que situa el total des de l'inici de la pandèmia en 24.375.La incidència acumulada a 14 dies puja de 771,38 a 809,93 casos per 100.000 habitants, mentre que a 7 dies puja de 483,06 a 505,31.Pel que fa a la, clau per evitar casos greus i morts, les dades continuen a un ritme superior al dels últims mesos. En les últimes 24 hores s'han administrat 10.652 primeres punxades i 7.157 segones. Per ara, unde la població catalana ja ha completatla seva pauta de vacunació i 1.550.222 catalans han rebut la​​​

