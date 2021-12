Sánchez s'obre a «recriminar» les activitats del rei emèrit però n'aïlla Felip VI

La situació del rei emèrit, fugat alsdes de l'estiu de l'any passat, ha tornat a ser protagonista aquest dimecres al, diputada de la CUP, ha estat l'encarregada de preguntar al president del govern espanyol,, sobre si laestà preparant una "pista d'aterratge" aper tal que torni a Espanya en les properes setmanes. Sánchez ha evitat respondre de manera concreta i ha demanat respectar la presumpció d'innocència del monarca, però ha avisat que, en cas que es determinin responsabilitats del rei emèrit en activitats il·legals s'hauran de "recriminar" o bé "no aprovar". En aquest context, però, ha ressaltat que es tractaria de la "conducta determinada d'una persona".Aquesta és la fórmula que ha fet servir per aïllar la, encarnada ara per, a l'hora d'assumir responsabilitats davant la presumpta corrupció que envolta Joan Carles I malgrat l'arxivament de la causa a Suïssa per la donació de 65 milions d'euros en la qual també hi està implicada. Vehí ha posat de manifest que el Congrés ha tombat fins a 16 comissions d'investigació sobre les activitats del rei emèrit, i ha constatat el "poc marge" que té el Tribunal Suprem per treure l'aigua clara de les presumptes accions il·lícites. Sánchez, en tot cas, ha insistit quei s'ha arrenglerat al costat de "totes les institucions de l'Estat".La sessió de control, com és habitual, ha registrat una topada entre el president del govern espanyol i el líder del PP,, per bé que els decibels no han arribat al nivell de la setmana passada, quan el dirigent conservador li va preguntar "què cony més havia de passar" perquè Sánchez intervingués a Catalunya a causa de la situacio de la llengua. Casado, en aquesta ocasió, ha optat per pintar un panorama negre en clau econòmica per forçar el líder del PSOE a prendre decisions sobre la pandèmia. "Deixi de jugar a la loteria amb el futur dels espanyols", ha assenyalat el cap de files del PP, que ha demanat no fer servir les autonomies com a "escuts humans".Aquesta tarda hi ha programada una reunió de tots els presidents autonòmics per avaluar la situació de la crisi sanitària. "Cal una llei orgànica de pandèmies", ha destacat Casado, que ha retret al govern espanyol que el, eli l'estiguin "disparats". "Tenim vint milions de persones ocupades", ha assenyalat Sánchez, que en resposta as'ha compromès a tirar endavant la derogació de la reforma laboral. Els responsables de l'esquerra abertzale li han retret que, a banda de no "semblar" la dreta, el PSOE hauria de "no ser la dreta" a l'hora d'impulsar les reformes.

