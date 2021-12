Detecten «gasos letals» a les zones prohibides del volcà de La Palma

🔴#ErupciónLaPalma



Las mediciones de gases realizadas por @UMEgob constatan la presencia de elementos nocivos para la salud en las zonas de exclusión, incluso las alejadas del cono. #PEVOLCA recuerda: el peligro persiste y no se puede acceder a estas zonas sin autorización. pic.twitter.com/a3DZz2aYwl — 1-1-2 Canarias (@112canarias) December 21, 2021

Nova amenaça relacionada amb elde. El 112 de lesha advertit de la presència de "" a les zones en què l'accés està prohibit. Segons expliquen, aquests gasos nocius per la salut podrienuna persona en aproximadament trenta minuts.Les autoritats han advertit que el punt crític seria la, a la qual demanen no apropar-se precisament per aquesta perillositat per a la vida humana, causada per la presència de, entre altres elements. Els gasos tindrien el seu origen en les esquerdes del terra i dels habitatges destruïts pel pas de laMentrestant, elha complert ja tres mesos en erupció, i arriba a finals d'any amb signes d'i amb l'esperança de poder donar-lo per finalitzat en els pròxims dies. Durant aquests mesos, la lava ha afectat unes, de les quals 2.988 estarien destruïdes totalment i 138 parcialment. A més, el volcà ha provocat l'd'un total de

