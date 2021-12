Salut fa una crida a reforçar les mesures de prevenció per l'augment de casos de Covid-19

La vacuna, la millor eina de prevenció

La dosi de record, prioritat per als més grans de 60 anys

La vacunació infantil, en plena marxa

Ampliació del certificat Covid

Altres mesures vigents

Davant d’un context d’, el Departament de Salut vol insistir en la importància de lescom a eina fonamental per prevenir nous contagis.L’augment de casos de les darreres setmanes aconsella extremar les mesures de prevenció que tots coneixem:s.L’empitjorament de les dades epidemiològiques coincideix amb factors com l’arribada del fred i el trasllat de l’activitat social a l’interior, per la qual cosa es fa especialment necessari incidir en la ventilació dels espais tancats.Així mateix, les festes de Nadal comporten aglomeracions a zones comercials i trobades socials en què l’ús de mascareta i la distància interpersonal continua sent imprescindible, així com mantenir la integritat dels grups bombolla. És recomanableque solem fer aquests dies. En cas que es duguin a terme, el límit permès de persones és de, tant en l’àmbit públic com en el privat, a l’interior i a l’exterior, tal i com recullen les mesures aprovades el 21 de desembre pel Procicat. Es demana que les trobades siguin amb elL’increment de casos ha estat constant des de principis de novembre i la millor eina de prevenció per evitar complicacions greus és la vacuna. I és que la vacuna no només protegeix enfront dels contagis, també redueix la severitat de la malaltia i, com a conseqüència, els ingressos a l’UCI. Així, les persones no vacunades majors de 12 anys tenen una probabilitati 4,4 vegades més d’entrar a l’UCI.Quan agafem el global de persones més grans de 50 anys no vacunades, es multiplica per 3 aquesta possibilitat: tenen una probabilitat 3 vegades més gran de ser hospitalitzades i gairebé. També la durada de les hospitalitzacions és menor en immunitzats en relació amb els no immunitzats de totes les edats.El Departament de Salut ja administra des de principis de desembre una dosi de record de la vacuna contra la Covid a totes les persones més grans de 60 anys, grup de població prioritari en aquests moments. La franja d’edat s’ha estès recentment fins a la franjaLa dosi addicional és altament recomanable perquè, tot i que les vacunes contra la Covid-19 proporcionen una resposta immunitària molt efectiva, algunes persones, malgrat tenir la pauta de vacunació completa, disminueixen aquesta protecció. És el cas de les persones grans i les persones immunodeprimides o amb patologies, les quals tenen un sistema immunitari més debilitat.Per a les dosis de record s’administra tant Pfizer com Moderna. Es poden administrar qualsevol de les dues, independentment de quina va ser la vacuna del cicle de la primera pauta completa. Per, tant per a una primera dosi de vacuna com per a la dosi de record, s’ha de fer a través del portal vacunacovidsalut.cat Des de mitjan desembre, elsja poden rebre la vacuna contra la Covid-19. En el seu cas, la dosi és menor i la separació entre administracions és de 4 a 8 setmanes. Molts països ja l’han posat en marxa per contribuir a la immunitat de grup. Vacunar els infants és recomanable per disminuir els contagis, perquè també poden tenir infeccions greus, perquè els efectes adversos són lleus i per augmentar la immunitat de grup.L’ús del certificat Covid digital de la UE es manté ai també en les. La implantació d’aquest requeriment busca reduir contagis en entorns amb risc de transmissió i, per tant, és una mesura més de protecció.La utilització del certificat Covid digital de la UE a bars i restaurants és també una realitat a països del nostre entorn com França, Alemanya i Àustria, així com a altres comunitats autònomes de l’estat. El certificat acredita que una persona ha rebut la pauta completa de vacunació, que ha passat la infecció o que té una prova diagnòstica negativa en les darreres 48 o 72 hores, en funció de si és un test d’antigens o una PCR.Continuen vigents altres mesures de contenció de la pandèmia que convé recordar en aquests moments en què els contagis s’han disparat.Per exemple, lad’ús públic o obert al públic.I continua vigent com fins ara la prohibició de menjar i beure al carrer entre la 01.00 h i les 06.00 h, així com la prohibició de vendre alcohol a les botigues de conveniència entre les 22.00 h i les 06.00 h.

