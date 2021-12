Chacón deixa el lideratge del PDECat per impulsar el nou partit, que naixerà l'11 de gener

La secretària general del, ha comunicat aquest dimarts al vespre a la militància que deixarà el càrrec per impulsar la nova formació de centre catalanista al costat de la. En una carta als afiliats a la qual ha tingut accés, Chacón també avança que la presentació pública del nou projecte es farà el proper 11 de gener. "Cal una força política clau que capgiri l'actual tendència del Govern del nostre país. En aquest sentit, fa mesos que es treballa per construir un nou espai de centre ampli i integrador a Catalunya que vagi més enllà del nostre partit i ens permeti ser més i més forts", remarca l'exconsellera d'Empresa.Chacón aprofita per traslladar el seu agraïment als dirigents i als militants del PDECat, també a aquells queo "no comparteixen" la decisió de deixar el lideratge executiu del partit. "Us asseguro que en aquesta nova etapa mantindré intactes els valors i els idelas que sempre he defensat on hagi estat. [...] Prioritzaré la defensa dels ideals i el projecte de país per damunt de personalismes i sigles. En aquesta nova etapa sabeu que podreu seguir comptant amb mi", indica l'exconsellera.Diverses fonts territorials consultades perassenyalen que la "inquietud" està cristal·litzant al món local perquè s'acosten les eleccions municipals i el futur del PDECat apareix "desdibuixat" en l'horitzó, com remarquen també membres de la direcció consultats. En les converses amb la resta de partits implicats, el pes l'ha portat Chacón, però també hi han participat el president del PDECat,, i el secretari general adjunt,. Aquest últim és un dels principals representants del món local de la formació com a alcalde de, i un dels que es va significar més a favor de fer respectar el perfil propi postconvergent quan s'estava negociant l'encaix -finalment fallit- amb Junts i Carles Puigdemont Els batlles del PDECat constitueixen, juntament amb els quatre diputats al Congrés, la veritable presència del partit al territori. Es tracta de(Tortosa),(Vilafranca del Penedès),(Puigcerdà),(Reus) o bé(Igualada). Aquest últim va ser l'absència més sonada a la conferència de Chacón en què va desgranar els plans de futur per confluir en un nou partit de centre, i no va passar desapercebuda a Junts. El reglament de primàries dels de Puigdemont està pensat per captar els alcaldes del PDECat, que a nivell logístic encara pot esgrimir la carta de disposar delsobtinguts als comicis del 2019. Encara s'ha de concretar si el nou partit de centre els voldrà fer servir per ser present a les municipals.Una de les qüestions que s'estan mirant amb lupa és com es produeix, a nivell tècnic, la fundació del nou projecte per evitar al màxim que es pugui establir successió entre el PDECat i les sigles resultants de la confluència. No tant per una qüestió política, sinó perquè els postconvergents afronten la causa a l'Audiència Nacional pel cas del 3% i perquè també estan pendents de si el tribunal que executa la sentència delels considera successors legals de Convergència . També Junts es troba en aquesta tessitura. Per tant, i amb el precedent de saber que la justícia els assenyala com a continuadors de CDC pel cas instruït al voltant del 3%, s'ha apostat per un nou partit en el qual, si així ho desitgen, hi desembarquin els militants i dirigents a títol individual.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor