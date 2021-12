Aquesta és la carretera més perillosa de tot Catalunya

Carretera de l'Arrabassada. Foto: GSV

L'(BP-1417), la via que connectaper l'interior del Parc Natural de torna a ser catalogada com la carretera més perillosa de Catalunya . Així ho assenyala de nou l'estudi, presentat aquest matí pel RACC i que es fixa en el trienni 2018-2020.Segons l'informe, de tots elsamben aquesta carretera, tretze en els últims tres anys, sempre hi havia involucrada -com a mínim- una motocicleta. Cal recordar que a principis d'aquest any, la Generalitat va invertir prop d'un milió d'euros per instal·lar un separador central i diverses actuacions de "modernització i millora" en els 11,5 quilòmetres de la via.Per altra banda, laentre Barcelona ies manté per sisè any consecutiu com el tram amb més concentració d'accidents greus -18 entre eli el-. Segons l'estudi, els motoristes estan implicats en el 44% dels accidents mortals i greus a les carreteres catalanes, però només representen el 2,4% de la mobilitat global. Aquest és un dels col·lectius que més preocupa al(SCT).

