Una rifa de Nadal per compensar les restriccions

Els números premiats del 2020

arriba aquest dimecres en plena voràgine de canvis per a les festes nadalenques. Noves restriccions, limitacions i el toc de queda planen sobre Catalunya a l'espera de l'aprovació del TSJC. En aquest escenari, la rifa aterra a tot l'Estat en un escenari que barreja l'esperança per poder celebrar els àpats de Nadal i la il·lusió perquè algun dels números sigui el premiat. Apodreu seguir tota la informació del sorteig, en directe, i consultar tots els números premiats., un dels més repartits de la història del premi.Una de les majors preocupacions dels participants en la loteria és quins són els números adequats per a poder jugar. Les estadístiques de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE)d'ençà que se celebra el sorteig, des del 1812.és el reintegrament del primer premi, conegut com "El Gordo", que més s'ha repetit al llarg de la història del sorteig. En concret, ha sortit en 32 ocasions, però d'aquestes mai ha acabat en 25., amb 27 premis cadascun.. Al contrari, la terminació menys afortunada és l'1 (que només ha sortit en vuit ocasions) i el 2 (que només ha sortit 13 cops).Una altra de les majors preocupacions dels que hi participen són els problemes que poden sorgir amb els números que tenen a les mans.Quin procediment s'ha de seguirde la loteria? I si es comparteix número amb algú? L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha elaborat un llistat de sis consells per tal de tenir-ho tot previst en el moment del sorteig.de tot l'Estat. La grossa del clàssic sorteig del 22 de desembre va deixar una pluja de milions al país, i per segon any consecutiu, a, que van deixar 240 milions d'euros a la capital del Baix Camp.El segon premi, el 06095, va agraciar Catalunya amb(12,5 milions) i 2 sèries a(l'administració en tenia 15 i n'ha retornat 13). També es van vendre sèries d'aquest 06095 a. El tercer premi de la rifa –el 52472- va deixar 15 sèries a Ripoll (7,5 milions).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor