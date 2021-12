La Generalitat invertirà 1.000 milions d'euros en FGC els pròxims cinc anys

Les actuacions més importants

Desestacionalitzar les estacions de muntanya

La(FGC) han signat aquest dilluns unprograma que recull totes lesprevistes per al període 2022-2026. Entre d'altres, s'inclou l'impuls de la connexió de les línies del Vallès i de Llobregat-Anoia o l'per un valor aproximat d'unsEl vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori,, ha especificat que en aquest períodea l'espera de si el govern espanyol mostra voluntat d'efectuar-lo. "Posem a disposició la nostra experiència amb FGC que ens fa aptes per gestionar en un futur les Rodalies de l'Estat a Catalunya", ha asseverat el santcugatenc. "No podem continuar amb aquest traspàs de fireta del 2009, que no incloïa vies, ni catenàries estacions, ni personal ni finançament. El que volem és lade Rodalies", ha sentenciat.No obstant això, el nou contracte sí que preveu aquesta inversió de 1.000 milions d'euros dels pressupostos de la Generalitat que se sumarà a lesi dels. Segons la companyia, els projectes inclosos en el pressupost no implicarà un major endeutament.FGC ha plantejat el projecte de futur partint de tres grans eixos: la, eli la. Entre les actuacions previstes en el primer d'aquest hi ha diverses iniciatives a curt i mitjà termini. Dos dels més destacats –ambdós en ample ibèric- serà la connexió entre Barcelona i l'Aeroport del Prat (la) al voltant del 2025 i la. A banda, a la línia entre Lleida i la Pobla de Segur s'incorporarà un nou tren durant el primer semestre de l'any que ve.Per altra banda, també s'inclou l'entrada en funcionament de durant el segon trimestre del 2022; que permetrà connexions entre Barcelona i Sabadell i Terrassa cada cinc minuts ( 2,5 minuts des de l'estació nexe de Sant Cugat ). A la línia Llobregat-Anoia, està previst una millora dels serveis i les integracions urbanes a Manresa i Igualada i la incorporació del'any que ve; mentre que el Tram del Camp de Tarragona es licitarà al llarg de l'any que ve perquè pugui estar a punt el 2025.A més, pel que fa a la connexió de les línies Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia, ja s'esta completant el projecte constructiu de laque entrarà en funcionament l'any 2027. Més a llarg termini, el document inclou projectes estratègics de futur com la gestió de Rodalies; un nou túnel per a la línia Barcelona-Vallès , ja que l'actual ja es troba al màxim de la seva capacitat; elentre Sant Boi i Castelldefels; i l'entrada en la mitja distància d'alta velocitat entre Catalunya i Occitània.En el segon dels eixos, el desenvolupament territorial, es treballarà amb l'objectiu de desestacionalitzar les estacions de muntanya més enllà de la temporada d'estiu; la implicació amb l'esport i en especial amb elsel 2030; potenciar els ferrocarrils turístics i impulsar la sostenibilitat amb la instal·lació de punts públics de recàrrega per ael 2022.Per últim, en l'àmbit de la digitalització, es preveu la implementació de lesi de "ressorts digitals"; i a nivell intern l'entrada en servei d'agents digitals, la incorporació de sistemes BIM i el desenvolupament continu del portalaixí com d'un, entre d'altres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor