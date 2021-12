Colau i Foment consoliden el desgel

Hi havia un sentiment d'alleugeriment pels passadissos de la seu deaquest dimarts. L', Ada Colau, ha tornat ala visita que el líder empresarial va fer a Colau a l'Ajuntament el 27 d'octubre passat. Aquell va ser el primer gest de desgel entre tots dos després de gairebé. Avui, Colau s'ha reunit a Foment amb un grup de dirigents gremials que li han presentat les principals reivindicacions del món econòmic.ha mostratamb la patronal pel que fa a la necessitat de respondre amb rapidesa a l'hora d'ajudar els sectors econòmics afectats per les mesures de restricció. Per això ha reclamat la màximaa la Generalitat per ajudar els sectors més afectats per les restriccions, en especial l'oci i la restauració. L'alcaldessa ha expressat la "sorpresa" per lamostrada pel Govern a l'adoptar les mesures restrictives. Colau s'ha referit especialment a l'En la reunió, que es preveia breu i ha acabat durant més de dues hores, s'han tractat molts temes, des del turisme a la mobilitat i la seguretat. Ha reconeguten aspectes com lesi la pacificació de la ciutat, alhora que ha explicat algun acord, com en l'elaboració d'un pla de comunicació per ajudar el visitant de la regió metropolitana a moure's pel territori amb la major eficàcia.Sánchez Llibre ha qualificat dea trobada, coincidint amb l'alcaldessa en les discrepàncies clares entre tote sdues parts. Però ha anunciat la constitució de comissions bilaterals per estudiar els temes on hi ha més distanciament., del sector comercial, ha subratllat que no s'ha superat la discrepància pel que fa a la participació delsen els plans estratègics que els afecten. Però ha valorat el compromís de l'alcaldessa en favor d'afrontar les mancances de, un àmbit en què Colau ha assegurat que aviat es noatarn les millores. També hi ha hagut acord, en el camp de la, pel que fa a combatre la multireincidència.i sembla que finalment s'ha entrat en una nova dinàmica en les relacions entre l'equip de govern municipal i la gran patronal. Colau, després d'escoltar tantes vegades els missatges provinents de la patronal contra, ha volgut mostrar que està disposada a escoltar les veus econòmiques de la ciutat. Molt més després que, amb l', sent que la seva posició s'ha reforçat.Per Foment, les trobades d'octubre i d'aquest dimarts són fruit de laduta a terme els darrers temps, dea la política de Colau, però evitant el catastrofisme i insistint en la necessitat del diàleg i el consens. Una aposta que ara sembla que convé a totes dues bandes.En el transcurs de la trobada, els empresaris li han recordat les seves principals reivindicacions, especialment en els temes dei seguretat. Els empresaris li han demanat posar fi a les restriccions a la mobilitat, amb una major(que eviti la càrrega/descàrrega no autoritzada i l'estacionament en doble fila).En seguretat, han reclamat uni una major coordinació de guàrdia Urbana i Mossos. Alhora, han insistit en una aposta clara per laque es reflecteixi en àmbits sensibles com l'habitatge, i un pla urbanístic que endreci la ciutat i en què participin els agents econòmics.Els representants empresarials han demanat a Colau que Barceloni torni a liderar els principalscom a ciutat turística. En aquest sentit, han proposat que s'elaborique sigui ambiciós i tingui impacte internacional, suggerint l'espai de Montjuïc com a territori propici.

