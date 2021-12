El PP vota a favor del català per endarrerir els pressupostos de l'Estat

Resignació de Sánchez

El PP ho celebra

Aplaudiments del PP

ERC es desentén del fiasco

Elsper al 2022 no han quedat definitivament aprovats aquest dimarts al, tal com estava previst, i no obtindran el vistiplau definitiu fins d'aquí a una setmana. Elha votat per sorpresa a favor d'una esmena parcial de Compromís per impulsar el, eli el, fet que ha permès que s'aprovés amb els vots dels partits nacionalistes i independentistes.L'aprovació de l'esmena suposa que els pressupostos queden modificats a la cambra alta i, per tant, que han de tornar alper rebre el. Els comptes no s'aprovaran, doncs, fins d'aquí a una setmana, previsiblement fins al dia 28 de desembre, quan es votaran de nou al Congrés.Els senadors han votatles esmenes parcials que quedaven vives, fet que ha propiciat la maniobra dels populars per endarrerir una setmana l'aprovació dels comptes. La modificació aprovada és l'esmena 3702 del senador de, que proposa destinar 1,6 milions d'euros a la "promoció i difusió de les llengües protegides per la carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, a les comunitats autònomes de".L'esmena trenca les previsions de l'executiu espanyol, que havia promès que aprovaria els comptes "en temps i forma" i que ja no haurien de retornar al Congrés. L'executiu espanyol ha comptat amb el suport d', Agrupació Socialistai el Partit. Els aliats de l'executiu han votat en contra de les esmenes, però els càlculs de l'executiu s'han trencat amb la de Compromís pel canvi de posició del PP.Poc després que es conegués el vot del PP, el president del govern espanyol,, ha expressat la seva resignació als passadissos del Senat, on havia assistit per respondre les preguntes de la sessió de control. "Si això serveix perquè el PP reconsideri la seva política sobre llengües cooficials, benvingut sigui", ha ironitzat en resposta als periodistes.El portaveu del PP al Senat,, ha celebrat que els pressupostos generals de l'Estat (PGE) de 2022 hagin de tornar al Congrés per a l'aprovació definitiva perquè això demostra la "debilitat" del. Els populars han votat a la cambra alta a favor d'incloure-hi una esmena de Compromís per impulsar el català, el gallec i el basc i amb això han provocat que no es puguin aprovar fins a la setmana que ve. En una atenció als mitjans aquest dimarts a la tarda, Maroto ha dit que el PP "s'alegra enormement d'aquesta ensopegada" del govern espanyol, "que fa que tota Espanya s'adoni de com són de dolents aquests PGE i de com és de dèbil el govern de Sánchez en la relació amb els seus socis".Els diputats del PP han aplaudit quan el president del Senat,, ha anunciat el resultat de la votació sobre l'esmena de Mulet al bloc 33. Gil ha llegit els resultats: 262 vots telemàtics, dels quals 139 han votat a favor, 117 en contra i 6 s'han abstingut.s'ha desentès del fiasco de l'executiu de Sánchez, que pretenia aprovar definitivament els comptes a la cambra alta. Fonts dels republicans han afirmat que la seva formació "ha respectat l'acord delsque tenia amb els partits de govern". "Són els seus pressupostos, per tant, a responsabilitat de fer els números per a la seva aprovació és seva", han apuntat. Han recordat que ERC ha votat a favor perquè dona suport a "qualsevol mesura que protegeixi les".

