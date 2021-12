Els comuns acusen el Govern de «no fer els deures» amb la primària

El portaveu d’En Comú Podem,, ha acusat el Govern d’”arribar tard una altra vegada” amb la covid. L’executiu “s’ha anat entrebancant a totes les onades i ho ha fet també amb la sisena, especialment en l’atenció primària”, ha assegurat. Segons Cid és "fonamental" reforçar-la "d'una vegada per totes".El portaveu dels comuns ha denunciat que s’ha perdut la capacitat de rastreig i ha demanat “un operatiu especial” de test d’antígens gratuïts mentre no es recuperi. Cid ha lamentat que el toc de queda “hauria de ser l’última de les mesures que es prenguessin”, ja que suposa “una retallada de drets i llibertats”. “No s’hauria de passar de 0 a 100”, ha afegit.El portaveu d’En Comú Podem ha demanat concreció sobre les ajudes als sectors més afectats, com l’hostaleria o l’oci nocturn, i treballar amb els agents socials perquè el teletreball sigui extensible també al sector privat.Referent a la demanda que ha fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d’ampliar el fons covid al 2022, Cid ha dit "sí" a fer-ho, però condicionat a reforçar l’atenció primària. “El 2020 i el 2021 hi va haver fons covid i el Govern no va fer el que hauria d’haver fet”, ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor