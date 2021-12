Inventen un microxip per implantar-se el passaport Covid sota la pell

A Swedish company has come up with a microchip that can be inserted under the skin so that users can carry their Covid passports in their arm. pic.twitter.com/Vkl82q7dGR — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2021

Insòlita proposta sobre l'ús del. Una empresa sueca ha inventat unper implantar-se aquestsota la pell. Els creadors proposen que aquest petit mecanisme es porti dins del braç, de la mà o dels dits i que es detecti a través de telèfons mòbils, mitjançant laés l'empresa sueca -amb subseu a- que ha creat aquest xip, i el 2015 ja havien implantat aquesta tecnologia perquè els seuspoguessin accedir a les oficines de forma segura. Per obrir leso per utilitzat la, els empleats d'Epictenter tenen aquest microxip implantat.El procés per implantar-lo no deixa indiferent. Es fa unla pell i s'aplica, per poder fer una punxada amb el microxip, i posteriorment només s'aplica una. Segons els creadors, és similar al dolor d'una. També confirmen que el microxip es pot retirar quan ja no es demani el certificat Covid.La tecnologiaque pretenen usar els creadors és la que es fa servir i s'ha popularitzat arran de laper pagar als establiments amb el. Evidentment, la mesura genera molta controvèrsia i no és més que una simple proposta que, per ara, no contempla cap govern ni cap societat del món.​​​

