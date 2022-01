10 plans per aquest hivern al Pirineu de Girona i a la Costa Brava

1. Posta de sol i sopar d'alçada al Niu de l'Àliga

2. Els volcans en globus i Ulldeter amb raquetes

3. La capital de l'esquí nocturn del Pirineu

4. Cremallera i telefèric al paradís de Vall de Núria

5. Bateig de raquetes de neu

6. Volar a la Costa Brava

7. Tirolines sobre la neu

8. Lliscar amb trineu a Vallter

9. Pedalant entre paisatges de l'Empordà

10. Scape snow: simular el rescat d'una allau

Elestà més blanc que mai. Les cinc estacions d’esquí gironines presenten més de 200 quilòmetres de pistes i equipaments de primera qualitat, amb un total de 356 pistes senyalitzades de tots els nivells. Però, a banda d'esquiar i surfejar, hi ha moltes més opcions per. Plans de, d'aventura, senderisme i ciclisme tant alcom a la, però, per fer-ho fàcil, an'hem seleccionat 10 de representatives. Comencem aElés el punt esquiable més elevat dei també és el refugi guardat més elevat del Pirineu. S'hi pot arribar amb eli amb poc més de 20 minuts supera un desnivell de 900 metres positius des de la base de l'estació fins al cim de la Tosa d'Alp.A 2.520 metres d'altitud constitueix unamb vistes de la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès... i més enllà. Un punt perfecte per gaudir de la posta de sol i un sopar d'alçada. El descens es pot fer també amb telecabina o bé esquiant acompanyat per professionals.: neuLa Molina29 euros (inclou telecabina, sopar i baixada amb guies)Tota la informació a natura.costabrava.org Hi ha poques activitats com aquesta que resumeixen elque suposa la Costa Brava i el Pirineu de Girona. Un cap de setmana amb un vol enper veure a vista d'ocell els volcans de la Garrotxa, dormir a Camprodon i, l'endemà, una sortida amba Ulldeter.L'experiència comença a, al cor del. El globus de Vol de Coloms permet gaudir dels més de 40 volcans des de l'aire, tot acompanyat amb coca de llardons i cava rosat. Després de més d'una hora volant, l'equip de terra recull els viatgers amb 4x3 per anar a rematar el matí amb un bon esmorzar de pagès a base de pa amb tomàquet i embotit, fesols de Santa Pau amb botifarra, postres de la Cooperativa la Fageda, vi, ratafia.Després de la Garrotxa és el torn del Ripollès. Visitar, un dels pobles més turístics del Pirineu Oriental, amb edificis romànics mot coneguts com el pont Nou o el monestir de Sant Pere. Per recuperar forces, res millor que l'Hotel Camprodon. Un establiment familiar en un edifici d’estil neoclàssic modernista, totalment reformat però conservant l’encant de la història que acumula.L'endemà serà el torn de les raquetes de neu. Una sortida guiada amb inici i final a l'estació de. Unes dues hores coneixent el circ d', aprenent conceptes de geografia, paisatge, però també de seguretat i nivologia.: multiaventura | neuSanta Pau, Camprodon i Vallter266,50 euros/persona: Vol de ColomsTota la informació a natura.costabrava.org L'estació d'esquí de, la, té dues singularitats. Per una banda, acostuma a ser l'estació que obre primer i l'última en tancar. A més, s'hi pot. Hi ha un total de 13 pistes principals i 10 quilòmetres de les cotes mitjanes i baixes il·luminades.Aquesta oferta fa que es conegui Masella com la “capital de l'esquí nocturn” dels Pirineus. Se'n pot gaudir els dijous (de 18.15 a 20.00) i els dissabtes (de 18.15 a 21.00). A més, una vegada acabada l'activitat es pot gaudir de l'après-ski a peu de pistes amb ladel restaurant Pla de Masella.: neuMasellaDe 18 a 22 eurosTota la informació a natura.costabrava.org Elés una experiència única tot l'any, però a l'hivern més. Arribar al santuari després de travessar l'últim túnel i veure el llac glaçat i les muntanyes ben blanques és una sensació indescriptible que cal viure en primera persona.El viatge es converteix en una experiència. Són uns 40 minuts entre, els necessaris per cobrir 12,5 km i un desnivell que supera els 1.000 metres positius. La gran novetat d'aquesta temporada és que el bitllet del tren-cremallera també inclou elper pujar fins a li gaudir d'una de les vistes més espectaculars de la zona.El bitllet es pot combinar amb un forfet per gaudir de l'esquí i l'snowboard o amb el parc lúdic per als més petits. També val la pena fer una excursió guiada amb raquetes de neu o simplement passejar al voltant del llac i els miradors d'aquest autèntic paradís pirinenc.: neuRibes de Freser | QueralbsA partir de 27 euros (adults)Tota la informació a natura.costabrava.org Lesés una disciplina cada vegada amb més adeptes. Si es fa per circuits marcats i acompanyats de guia, és una activitat apta per a tota la família per descobrir els paisatges nevats delA l'estació dehi ha quatre itineraris amb diversos nivells. Aquesta activitat proposa una ruta guiada d'unes dues hores recorrentper sobre dels 2.000 metres d'altitud i amb un desnivell positiu que no supera els 250 metres. En definitiva, un bateig per descobrir el món de les raquetes de neu.: neuVallter45 euros (amb lloguer de raquetes inclòs)Tota la informació a natura.costabrava.org Malgrat ser hivern, a la Costa Brava Pirineu de Girona també es pot volar. Una opció per no passar fred és el. Un túnel del vent per gaudir de la increïble experiència de volar amb qui es vulgui (o per fer un dels regals més originals per aquestes èpoques).És, a més, una activitat apte per a tots els públics i, de fet, es pot fer a partir de quatre anys. L'experiència és completament segura i en tot moment es realitza acompanyat d'un dels instructors delWindoor.: multiaventuraEmpuriabravaA partir de 39 euros / personaTota la informació a natura.costabrava.org Veure la neu des de dalt dels arbres? Aés possible gràcies a un parc d'aventura amb quatre circuits.és una activitat per a tothom, adults i nens a partir de tres anys.Elstenen dificultats diferents. Inclouen xarxes, ponts tibetans, salts de Tarzan i tota mena de jocs en alçada per gaudir d’aquest bosc vertical, que pren una màgia especial amb la neu. Tenen una durada aproximada entre 45 minuts i 2 hores, segons el nivell. A més, hi ha una supertirolina apte a partir dels 7 anys.: multiaventura | neuLa Molina14 eurosTota la informació a natura.costabrava.org Una de les activitats més divertides a la neu és lliscar amb. Però és important fer-ho en zones delimitades i que siguin segures per als més petits. Una de les millors opcions és elque inclou una zona de descens per a trineus.Aquesta àrea lúdica està oberta els caps de setmana i festius. Els ascensos es realitzen amb cinta transportadora mentre que el descens és pura diversió. Els menors de 6 anys, això sí, han d’anar acompanyats obligatòriament per un adult en les baixades i es recomana a tots els nens de portar casc.Els trineus es poden llogar a la botiga de, però per arribar al complex és imprescindible haver adquirit on line abans el forfet del Parc Lúdic.: neuVallterA partir de 9-12 eurosTota la informació a natura.costabrava.org L'hivern també és bona època per descobrir l'i una bona opció és fer-ho en. Aquesta activitat permet recórrer la varietat de: muntanyes, camps, aiguamolls, pobles, el Ter, la Gola, el mar i les illes Medes.Es tracta d'una ruta fàcil, divertida i atractiva, apte per a tothom amb una mínima experiència en bicicleta de muntanya. Transcorre per pistes forestals, asfaltades, camins, corriols així com per l’últim tram de la coneguda, una via ciclista i senderista que recorre tot el riu des del naixement a Vallter fins a la desembocadura a l'Estartit.: ciclismeL'Estartit35 eurosTota la informació a natura.costabrava.org Una activitat de neu diferent a. L'permet als seus participants posar-se a la pell d'unen ple rescat en una allau. Durant una hora cal buscar, entendre, analitzar i trobar els indicis per rescatar una víctima atrapada a la neu. És, en definitiva, una forma amena i divertida per conèixer una tasca imprescindible tant a l'entorn de les pistes com en plena muntanya.Per poder-hi participar cal estar ben equipat: calçat de muntanya, roba d'esport d'hivern, gorro, guants, motxilla amb impermeable, menjar per picar i aigua, així com mitjons i calçat de recanvi.: neuLa Molina14 eurosTota la informació a natura.costabrava.org