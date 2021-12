Foment reclama «celeritat» al Govern per ajudar els sectors afectats per les restriccions

El president de, ha reclamatals sectors econòmics més afectats per les noves restriccions . "Tenim l'obligació de ressarcir-los", ha dit. Ha expressat el temor que les noves restriccions afectaran greument l'economia i "faran quei molts treballadors es quedaran sense feina".Ha reclamat laal Govern per compensar l'efecte que tindran les noves mesures restrictives sobre sectors de serveis, restauració, oci i cultura. Ha fet aquestes declaracions després de reunir-se a la seu de la patronal amb l'alcaldessa de Barcelona,Sánchez Llibre ha anunciat la màxima pressió sobre les administracions perquè responguin amb eficàcia a la situació.Les paraules del dirigent empresarial han coincidit força amb les que poc abans ha fet l'alcaldessa Ada Colau, qui també ha reclamatmmàxima per ajudar els sectors econòmics en dificultats. Colau ha mostrat la seva "sorpresa" per la manera precipitada en què el Govern va anunciar les noves mesures, que inclouen eli el tancament de l'oci nocturn."Quan a una empresa l'obliguen a tancar per ordre governativa, hi ha unaper part de l'Estat perquè implementi actuacions immediates", ha assenyalat el president dels empresaris. El cap de Foment ha recordat que la posició de Foment sempre ha estat la de preservar l'equilibri entre la prioritat de donar resposta a la crisi sanitària i alhora no perjudicar greument el teixit productiu. Ha recordat que Foment va reclamar el setembre passat la conveniènciauna mesura que d'haver-se adoptat hagués impedit arribat a la situació actual.

