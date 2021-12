La CUP exigeix que les restriccions vagin acompanyades d'un rescat social

El diputat de la CUP Xavier Pellicer ha dit que les noves restriccions per frenar la pandèmia van enfocades a reduir la interacció social i "carreguen sobre la població" les conseqüències de la covid. "Dos anys després que hagi començat, el Govern poc n'ha après", ha dit Pellicer, que ha dit que la situació és "gravíssima" però cal "una resposta de rescat social". "Veiem unes mesures que tornen a pivotar sobre la responsabilitat individual enlloc de la responsabilitat col·lectiva, i no hi ha cap mesura econòmica per reduir la pressió que recau sobre les persones", ha dit el diputat."El sistema sanitari està exhaust i ha tornat a col·lapsar. Era previsible i es podia evitar. Si no ha passat és perquè la prioritat del Govern no és l'atenció primària ni la sanitat pública", ha dit Pellicer, que ha assenyalat que la pressió hospitalària torna a acostar-se als límits, amb el retard de diagnòstic que això suposa. "Quantes onades caldran perquè el Govern aposti de manera clara per una sanitat pública?", s'ha preguntat el diputat, que ha exigit dotar la primària dels recursos necessaris. Per això ha demanat més metges, més rastrejadors i més personal en general, i posar la sanitat privada al servei de la pública.La CUP ha fet una bateria de reclamacions, que passen per garantir una baixa remunerada, regular preus d'antígens i mascaretes i garantir que n'hi hagi. Fer cribratges massius, garantir accés a les PCR, exempcions de lloguers i serveis bàsics, i que no hi hagi desnonaments ni talls de subministrament. També evitar aglomeracions al transport púbic. Pellicer ha enviat un missatge d'agraïment als treballadors sanitaris, però ha demanat "posar solucions estructurals" al problema. "El Govern no ha posat ni ha volgut posar solucions estructurals, més enllà dels pedaços, per fer front a la pandèmia", ha dit el diputat.Els anticapitalistes volen reforçar i apostar per la sanitat pública i l'atenció primària, així com dotar de recursos necessaris i més personal els CAP i hospitals, garantir PCR a tots els contactes estrets, fer els rastrejos correctament, posar els recursos de la sanitat privada al servei públic o desenvolupar una farmacèutica pública. "Aquestes mesures sanitàries no poden anar separades de mesures socials. No pot ser que les restriccions vagin desconnectades de les condicions reals de la població", ha dit.No es qüestionen els confinaments si són necessaris, però des de la CUP recorden que perquè això sigui viable calen "baixes remunerades" per tothom qui s'hagi de confinar. Les restriccions, manté la CUP, no preveuen mesures econòmiques per alleugerir el pes a les famílies. Pellicer també ha alertat del lucre a través de mascaretes, tests o gels hidroalohòlics, o dels tancaments de locals d'oci nocturn sense ajudes per al sector. "Calen ajudes per evitar que els tancaments no recaiguin sobre els treballadors", ha dit.Pellicer ha exigit un pla per al transport públic per evitar que vagi saturat en hores puntes, i per això ha demanat més freqüència de combois i autobusos, i millores en el transport ferroviari. Així mateix, en l'àmbit del personal sanitari, el diputat ha recordat que el 60% no té un contracte fix. "S'amplia la plantilla dels Mossos però no la plantilla de sanitaris. Això explica l'estratègia del govern amb la pandèmia", ha dit.Sobre el passaport Covid, Pellicer ha dit que la mesura no ha servit pel que es va dir i des de la CUP continuen qüestionant-ne la utilitat. Mesures com el toc de queda no convencen tampoc els anticapitalistes. "És molt perillós pel que fa als drets fonamentals i col·lectius", ha dit el diputat cupaire.

