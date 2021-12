Un detingut per la mort violenta d'un home al barri de Gràcia

Investiguem la mort violenta d'un home al districte de Gràcia de Barcelona i detenim una persona relacionada amb el fets https://t.co/1fZGtmw511 pic.twitter.com/0XaHADO4oN — Mossos (@mossos) December 21, 2021

Elsinvestiguen la mort violenta d'un home al barri dede. Els fets haurien succeït poc abans de les 9 del matí d'aquest dimarts, quan el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha requerit la presència dels Mossos d'Esquadra a un domicili on hi havia una persona morta que presentava signes de violència.El Mossos d'Esquadra hanrelacionada amb els fets. Els agents s'han fet càrrec de la investigació per esclarir les circumstàncies i el grau de participació del detingut. Posteriorment, la policia catalana ha comunicat que el presumpte autor dels fets és elde la víctima. Els fets es troben sota secret sumarial.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor