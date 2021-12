El passaport Covid europeu per viatjar caducarà al cap de nou mesos

Altres notícies que et poden interessar

Laha aprovat aquest dimarts limitar ala validesa del certificat de vacunació de laper poder viatjar. La norma s'aplicarà a partir de l'i substitueix la proposta que l'executiu comunitari va fer al novembre, que no era vinculant.Així, elserà vàlid durant nou mesos després de rebre la pauta completa de la vacuna i posteriorment caldrà rebre la dosi de reforç perquè ho continuï sent. L'executiu comunitari ha establert aquest període de temps de validesa del certificat perquè elestableix que la protecció davant d'infeccions disminueix a partir dels sis mesos des de la segona injecció.Amb larecomanada a partir dels sis mesos, la Comissió Europea deixa així tres mesos de marge en què el certificat de vacunació continua sent vàlid per viatjar. "Els estats membre no poden fixar un període deni més curt ni més llarg", diu la Comissió Europea, que afegeix que l'entrada en vigor de la norma és l'1 de febrer per donar "temps suficient" a les campanyes de vacunació amb les dosis de reforç."Les noves regles garanteixen que lesestan basades en evidència científica i criteris objectius. La coordinació contínua és essencial per al funcionament del mercat únic i aportarà claredat als ciutadans de laen l'exercici del seu dret al lliure moviment", apunta l'executiu comunitari en un comunicat.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor