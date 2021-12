L'espera eterna de persones amb discapacitat per accedir a una plaça residencial

Paradeta del CIPO a l'estació de ferrocarrils Sabadell Plaça Major. Foto: CIPO

Com afronta el Govern el problema?

Venda de productes de Nadal del punt de difusió del CIPO Foto: CIPO

Uns 113 milions per acabar amb les llistes

El 3 de desembre es va celebrar eli, des de les institucions, es van organitzar actes per commemorar aquesta jornada amb la intenció de sensibilitzar ia un col·lectiu que té. I això que als principis de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l’ONU de l’any 2006 determinen que, entre d'altres, cal actuar en àmbits com els dei lacap a un model orientat a la comunitat iPrecisament, aquesta última és unai que topa amb, que amb el pas del temps ha acumulat centenars de peticions per accedir a. És el cas del germà de l'Anna Gil, en David que porta quatre anys en una."Hi ha molt poques places", critica. I és que a, com diu, "hi ha dos pisos amb quatre o cinc habitacions" cadascun, amb personal que els atén i ajuda. Tot i així, la família ha iniciat el procés per a l'altre germà, en Joaquim, ambdós pateixeni tenenAmbdós són l'entitat de Sabadell que treballa amb aquest col·lectiu en diferents necessitats, i que ajuda la família Gil i d'altres en aquesta problemàtica. Hi ha "3.500 persones per davant" i encara que tingués opció,com, per exemple, si "hi ha persones que se'n puguin fer càrrec, el grau d'invalidesa...".Tots dos "[té 78 anys], peròi fins quan aguantarà? Requereix dedicació i pot acabar sent". I, a més, apunta Gil, els seus germans també envelleixen i "el seus cossos es deterioren més ràpidament i són dependents"."Fa tres o quatre anys tenien més autonomia, però el David va patir un accident domèstic i", explica la germana, que qüestiona: "Haig deper cuidar-los? Perquè, que a la família no podem fer-hi front".El, que reconeix que unté algun, defensa que la partida dels nous pressupostos augmenten fins a un 10% en aquesta matèria i suposa gairebé la meitat dels fons del departament. En total, hi hareservats per aquest àmbit, dels qualsvan adreçats "a lade les", amb "", però no només de persones amb discapacitat, també per a gent gran, malaltia mental i prestacions econòmiques vinculades a serveis d’atenció a la dependència.A més, hi ha prevista una, per a la remodelació i creació d'equipaments residencials -123,07 milions d’euros-, així com per a la implantació de noves tecnologies i cura de persones -39,09-. Tot plegat, mesures, com sosté Drets Socials, que busquenI és que, segons les dades que posseeix, el nombre de persones que esperen un lloc per a llarsón deUn perfil pot estar en ambdues (o altres) llistes, malgrat que "són pocs casos" i recorda que hi hacom l'assistència personal per a activitats laborals, a la pròpia llar i suport a la vida, entre d'altres, així com l'ús de centres de dia especialitzats, atenció precoç, teràpia o serveis ocupacionals.La, tal com assenyala la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (Dincat), amb demores. El director de l'organització, Carles Campuzano, calcula que laper acabar amb les llistes d'espera estaria al voltant delsi els comptes catalans suposen un "fre". Exigeix "posar-hi fi amb urgència" i un "compromís ferm" per capgirar una situació que "va en augment" amb el pas dels mesos i avisa queDincat ha impulsat la campanya sota el títol, que persegueix revertir la problemàtica i perquè es faci una aposta clara per aquestes persones "si volem ser". Entitats com CIPO s'hi han adherit i, pel Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, van instal·lar-se a l'estació de FGC Sabadell Plaça Major. El seu missatge:

