El preu de la llum es torna a disparar a les portes de Nadal: 360 euros

Altres notícies que et poden interessar

El cost de l'electricitat(ja n'ha batut sis en només vuit dies) iAixò suposa un encariment d'un 10% respecte al preu d'ahir i fins a un 23% més car que la setmana passada. Si es miren les xifres de fa un any, situades al quart dimecres de desembre, la comparativa es multiplica per vuit, ja que se situava en 46,30 euros.El preu de l'electricitat al mercat majorista pujarà dimecres gairebé un 6% respecte a l'últim màxim històric, i es consolidarà per sobre dels 300 euros MWh.mentre que el moment més barat no baixarà dels 331,40 euros/MWh. Els moments més cars seran a les 7 i les 8 del vespre, amb 380 euros/MWh.en el marc de les noves restriccions imposades pel Govern per frenar els contagis de coronavirus, que inclou la recomanació de fer més teletreball. A més, totes les persones que siguin contacte estret d'un contagiat, independentment de si és de la variant òmicron o no, s'haurà de confinar durant deu dies.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor