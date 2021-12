Les 10 millors sèries del 2021

10. Maricón perdido (TNT)

Els protagonistes juvenils de la sèrie de Bob Pop Foto: TNT

9. WandaVision (Disney+)

Bettany i Olsen, protagonistes de la sèrie de superherois Foto: Disney

8. Only Murders in the Building (Disney+)

El trio protagonista Foto: Hulu

7. El tiempo que te doy (Netflix)

De Santiago i Cervantes, a la sèrie Foto: Netflix

6. Scenes from a Marriage (HBO)

Chastain i Isaac, a la sèrie Foto: HBO

5. It's a sin (HBO)

Una escena de la sèrie Foto: HBO

4. The Underground Railroad (Amazon Prime)

Joel Edgerton, a la sèrie Foto: Amazon Prime

3. Strappare lungo i bordi (Netflix)

Una imatge de la sèrie Foto: Netflix

2. Mare of Easttown (HBO)

Kate Winslet, a la sèrie Foto: HBO

1. Arcane: League of Legends (Netflix)

Jinx, protagonista de la sèrie Foto: Netflix

. En l'any abterior, marcat per l'impacte de la pandèmia, els nous serveis de contingut per streaming van marcar rècords absoluts de subscripcions i visualitzacions tant a l'Estat com a Catalunya.per omplir uns catàlegs plens de gèneres diversos, amb títols que han marcat milers de persones.El 2021 ha mantingut el nivell. Des dedestaquem les millors sèries de l'any marcant una característica molt concretes: no s'inclouen les noves temporades de títols estrenats per primer cop en anys anteriors. És a dir, només apareixen totes aquelles que hagin irromput aquesta temporada. L'animació ha tingut un paper cabdal, però l'entrada de plataformes com-amb la seva primera sèrie de contingut propi- ha marcat una etapa plena de competitivitat i creació artística.Dones amb papers protagonistes de nivell, el racisme i els videojocs han estat tres dels grans temes de la temporada. La producció espanyola, tal com ha passat amb el cinema, ha tornat a la primera línia amb novetats que han deixat empremta. Aquesta és la nostra elecció de lesdeixava petjada amb aquesta sèrie sobre la seva infantesa i adolescència, esquinçant-se l'ànima per presentar una història emotiva. Amb tocs d'humor i diversió, dirigeix una sèrie amb un guió de categoria i unes grans interpretacions (amb un paper secundari deque és per emmarcar). Tornar a posar sobre la taula els clarobscurs d'una infantesa marcada per l'homofòbia mostra la resiliència del creador audiovisual, que no té res a envejar a les produccions nord-americanes.L'imperi cinematogràfic de Marvel és insuperable a nivell de màrqueting, produccions, impacte en el públic i finançament. Les ja més de 25 pel·lícules -més les que falten- no van posar l'aturador al gegant de l'audiovisual, que va decidir expandir el seu univers amb minisèries, totes elles entrant en el cànon de la història que es presentava a les sales de cinema. La més notòria, divertida i més executada ha estat, que ens mostra el futur de ladesprés dels esdeveniments dels Avengers. Cada episodi és una sorpresa darrera l'altra i l'originalitat de la presentació de la trama l'eleven a una de les millors sèries de l'any.Comèdia d'alta consideració.(també creador de la sèrie),creen una química envejable entre tots tres en aquesta original situació hilarant d'investigacions policíaques en una comunitat de veïns. Trames interessants i embolicades que enganxen l'espectador en una resolució visual de categoria. A més, a estones, recorda les millors comèdies de situació i guió creades peren aquell(1993).Sèrie d'alt nivell emocional de producció espanyola per a Netflix. Infravalorada per molts, és original en el format -poc més de 10 minuts per episodi- i en l'evolució dels episodis, on es fan molts flashbacks i el·lipsis.es troben en estat de gràcia i creen una relació química d'atracció i rebuig immensa. El llenguatge visual és molt potent i els diàlegs, carregats de sinceritat i tendresa, en una situació tan dramàtica com en el trencament d'una relació amorosa.I si parlàvem de relacions a la vora de l'abisme amb una química desbordant, és impossible no posar per davant de tothom a. Nova adaptació de caràcter lliure de l'obra d', on totes les arestes d'un matrimoni comencen a trencar-se per donar pas a una veritable batalla campal interpretativa en l'explosió de sentiments que havien quedat enterrats sota la catifa. Plena de matisos que li treuen la pols a l'antiga, els canvis socioculturals es noten en aquesta nova trama que posa davant del mirall les nostres misèries.Joia britànica de cinc episodis que. Un retrat de la vida i la mort d'una generació que va patir una onada de Sida que es va endur per davant a molts innocents, massacrats per l'opinió pública, la ignorància davant d'una malaltia desconeguda i per la. Un homenatge a totes aquelles persones que hagin hagut de combatre el sol fet de ser qui són, per aquells que van patir (i encara pateixin) el rebuig visceral per ser com són. Encara que, en essència, sigui dramàtica, la sèrie està plena de moments humans, sincers, divertits. La vida, en definitiva, no hauria de ser un pecat.Barry Jenkins, una de les grans referències vanguardistes del cinema modern, va fer el traspàs a la televisió amb aquesta poètica, dramàtica i contundent història de racisme, adaptada de la novel·la de. El director situa l'espectador en una plantació de cotó, amb l'esclavisme en ple auge al sud dels Estats Units. Cap afroamericà pot escapar-ne, fins que escolten el rumor de l'existència d'un ferrocarril subterrani que els pot fer marxar d'allà. Una xarxa de túnels que connecta el país per evitar ser esclaus., Jenkins construeix una meravella visual i de guió al voltant d'una situació infernal que va trencar qualsevol condició humana.Va aterrar aquesta sèrie a Netflix. No semblava gran cosa, buscava ser irreverent, gamberra. Ni de bon tros podíem arribar a saber que es convertiria en una de les millors sèries de l'any., dibuixant italià, dona vida i veu a aquesta meravellosa obra sobre una generació de joves adults que han descobert l'amor, les dificultats de la vida i la mort en una sintonia completament diferent de la dels seus pares. El seu subconscient és un armadillo i els seus diàlegs interns, un caos., la sèrie regala una creativitat en l'animació immensa: els gags són divertidíssims; els monòlegs són sentits, immensos, originals; l'humor, àcid; i l'emoció, punyent. No se li pot demanar més.dramàtica que sap ballar molt bé en tonalitats grises de comèdia àcida, de rialla entristida, de pur retrat d'una realitat molt concreta. Fictícia, però d'una gran càrrega humana que la converteix en creïble i empàtica per a l'espectador. La vida d'una detectiva d'un petit poble de Pennsilvània -és l'única- on ella va néixer, va triomfar a l'adolescència i va acabar "fracassant" a la vida és el punt neuràlgic de la trama, que va fent cercles a través d'escenaris paral·lels, tant del present com del passat. L'actriu britànica s'endinsa en un paper quei ella, entre un personatge fet a mida i una història que provoca una evolució permanent, respon amb escreix. Pràcticament, cap sèrie nova va despertar les masses com Mare of Easttown.Encara que molts hagin baixat fins aquí per voler trobar-se la tercera temporada de(indiscutiblement la millor ficció actual a les plataformes), la sèrie d'animacióha estat un fenomen visual, qualitatiu i d'impacte en el públic com feia anys que no es produïa en un projecte d'aquestes característiques. Procedent del videojoc de League of Legends (només en beu per temàtica, no fa falta ni saber prémer les tecles del teclat per veure-la), desencadena una bateria impressionant d'elements que deixen atònit l'espectador. A part de ser altament atractiva, regala una història entretinguda, emotiva, amb una banda sonora que es queda gravada a l'oïda, i una animació d'altíssima categoria. Original, àgil, emocional. Ho té tot. I, sense cap mena de dubte. Deixeu enrere els prejudicis.

