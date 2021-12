El govern espanyol «respecta» les restriccions proposades pel Govern per frenar la pandèmia

Més vacunació

El Govern demanarà restringir la mobilitat a l'Estat

Bateria de restriccions

Amb poca concreció i sense entrar a valorar mesures concretes, el govern espanyol ha dit que "respecta" la proposta de restriccions feta pel Govern, entre les quals hi ha el toc de queda i la limitació de les trobades a un màxim de deu persones. A les portes de la conferència de presidents, que ha de servir per abordar la situació epidemiològica, i a pocs dies de Nadal, la portaveu del govern espanyol ha evitat detallar la proposta que portarà l'executiu de Pedro Sánchez i ha dit que s'intentarà trobar un "mínim comú denominador" per coordinar la resposta a la sisena onada, que afecta de manera diferent els diversos territoris de l'Estat i que pot requerir de respostes diferents en funció de la incidència a cada autonomia.La portaveu del govern espanyol ha demanat "prudència" a l'hora d'abordar les noves onades de la Covid, i per això ha evitat concretar les qüestions que es plantejaran a la reunió de presidents de dimecres. "La incidència ha pujat els últims dies i per això s'ha convocat la presidència de presidents", ha explicat la portaveu, que ha ressaltat la bona relació i coordinació amb les diverses autonomies en relació a la gestió de la pandèmia. "Ho valorem de manera molt positiva, tant per la relació amb les institucions com per la implicació de la ciutadania. Estem orgullosos de la resposta ciutadana", ha dit Rodríguez, que ha dit que el moment ara és "diferent" del d'altres onades."Estem més preparats, tenim més instruments i tenim més experiència, i la conferència de presidents servirà per posar en valor els nous elements en la gestió de la pandèmia", ha remarcat. Rodríguez ha esquivat les crítiques per la reacció tardana del govern espanyol i ha dit que fins fa un mes la variant òmicron era desconeguda. "Estem en dates importants i cal prudència. Estem en un escenari molt diferent del de fa un any, i amb una manera diferent d'afrontar una dificultat com és la nova variant", ha dit la portaveu. "Prudència i tranquil·litat" és el plantejament del govern espanyol de cara a la reunió de demà.La vacunació continua sent el "full de ruta" del govern espanyol, acompanyada de la "prevenció individual" i les "regles que han funcionat fins ara". "A la conferència de presidents portarem aquest plantejament i ens escoltarem tots", ha dit la portaveu, que ha insistit que el moment és diferent i ha insistit en l'esforç que s'ha fet en la vacunació. Les persones més grans de 70 anys està vacunada amb la tercera dosi en un 83,7%. "En aquest tram és on menor està sent la incidència de la nova variant", ha dit la portaveu, que ha demanat "prudència i tranquil·litat".Rodríguez ha dit que el plantejament que portarà el govern espanyol és "el treball col·laboratiu i d'escolta, i de compartir les decisions que sorgeixin de la conferència". La portaveu ha admès que la situació és diferent als diversos territoris d'Espanya i que l'estat de les autonomies permet de mesures diferents en els diferents territoris.La ministra de Justícia, Pilar Llop, que ha fet carrera de jutge tot i que ara es dedica a la política, ha dit que no saben què es proposarà a la conferència de presidents i que s'haurà de veure què apliquen els govern autonòmics a cada territori. Sobre el toc de queda, ha recordat que ha de rebre l'aval dels tribunals. "Estarem a l'espera del que es decideixi demà a la reunió", ha dit.El president de la Generalitat,, reclamarà demà en la conferència de líders autonòmics convocada per que es prenguin mesures a nivell estatal per limitar la mobilitat , a l'estil del que passarà a Catalunya a partir d'aquest dijous a mitjanit si així ho avala la justícia. "Cal que les mesures adoptades siguin extensibles a tot l'Estat", ha ressaltat Aragonès en una roda de premsa des de Palau en la qual també ha demanat a Sánchez que mantingui els fons Covid per al 2022 a l'hora de pal·liar les conseqüències econòmiques i socials de la sisena onada.Després de dies amb elsi a les portes de les celebracions nadalenques, el Govern ha decidit moure fitxa per intentar contenir l'expansió de la sisena onada i l'arribada de la variant òmicron. El reguitzell de mesures anunciades implica tornar a les restriccions severes: toc de queda entre la una i les sis de la matinada, limitació de reunions a un màxim de 10 persones, tancament de l'oci nocturn, rebaixa en l'aforament de la restauració -50% en interior, 100% a les terrasses- i també en la cultura, gimnasos i el comerç -70% en els tres casos-.Des del mes d'octubre havien decaigut totes les mesures restrictives, però l'avenç de les dades ha obligat a un gir que era imprevist fa tan sols una setmana, quan el Govern les descartava abans de Nadal. Les decisions -especialment les que limiten drets fonamentals com el toc de queda o la limitació de reunions- hauran de ser validades pel(TSJC). La resolució es traslladarà al tribunal dimecres al matí i l'executiu aspira a què puguin entrar en vigor a partir de la nit de dijous, just abans de la nit de Nadal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor