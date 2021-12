L'OMS adverteix sobre les festes i trobades de Nadal: «Cancel·leu-les ara i celebreu-les més tard»

D'altra banda, Tedros Adhanom ha assegurat queque la delta i que és "més possible" que les persones vacunades o recuperades de la Covid-19 es puguin infectar o reinfectar. "No hi ha cap dubte que l'augment de trobades socials durant les festes a molts països portarà a un increment de casos", ha dit el líder de l'OMS.La mateixa entitat mundial va assegurar ahir que la variant òmicron és la que més els preocupa de l'actual situació de la pandèmia. En una roda de premsa urgent, el mateix Adhanom va afirmar que la nova variant pot contagiar les persones vacunades i reinfectar els que ja han superat la Covid. És per això que recomanen les terceres dosis i les de reforç per tal de protegir la població, evitant contagis massius.