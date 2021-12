Europa penalitza els no vacunats durant la sisena onada

Altres notícies que et poden interessar

L'arribada de la varianti la seva gran capacitat dea més de l'avanç de lahan portat el Govern a anunciar mesuresper frenar l'expansió del virus. Trobades reduïdes als grups bombolla, tancament de l'oci nocturn, reducció d'aforaments i petició de toc de queda nocturn. Europa va per davant i ja fa setmanes que s'hi han aplicat restriccions.Tot i que el certificat Covid és necessari per accedir a qualsevol país de la Unió Europea, la normativa no sempre s'aplica de la mateixa manera. És aquí on tenen un paper important les restriccions "2G", "2G Plus" i "3G" . Tot el país té activada la norma de les 2G (vacunat, recuperat) i, per tant, l'accés a totes les instal·lacions públiques queda restringit a tothom qui hagi completat la vacunació o pugui justificar haver passat la Covid. La mascareta és obligatòria per als majors de 6 anys en interiors i també en exteriors on no es pugui garantir la distància social d'1,5 metres.. L'àmplia frontera que comparteix amb Alemanya, on el virus es propaga amb força, va traslladar aquest estat a una situació crítica a finals de novembre. Per fer-hi front, el govern austríac va decretar el confinament total des del 22 de novembre fins al 12 de desembre, quan es va començar a desconfinar progressivament fins aquest dilluns 20 de desembre. Tot el país ara mateix té activada la normativa de les 2G. La mascareta és obligatòria en tots els espais tancats i ha de ser FFP2. Tothom qui dona positiu per Covid ha de fer quarantena i els contactes estrets s'han de fer prova, encara que siguin asimptomàtics. Les autoritats austríaques han decidit fer obligatòria la vacunació a partir del febrer.. El passaport Covid és obligatori per accedir als espais interiors com restaurants, cinemes o teatres des de fa setmanes a França, un país amb un percentatge alt de població reticent a vacunar-se. Els treballadors sanitaris que rebutgen la vacuna poden ser acomiadats i s'obliga a fer 2 o 3 dies de teletreball sempre que sigui possible. La mascareta és obligatòria en interiors i s'exigeix distància física de dos metres a tot arreu. A més, la quarantena és obligatòria sempre que s'és positiu, contacte estret o es tenen símptomes. Les discoteques estan tancades fins a principis de gener.El passaport Covid de la UE no és el certificat vàlid a Bèlgica, on s'ha creat el Covid Safe Ticket, un certificat nacional necessari per accedir a la restauració, els esdeveniments i espais culturals i els actes públics interiors (+50 persones) i exteriors (+100 persones). El teletreball és obligat i des d'aquest dilluns es pot anar al lloc de feina màxim dos dies per setmana. La mascareta és obligatòria en la majoria de situacions, com a mínim, fins al 28 de gener, per als majors de 10 anys.També hi ha un certificat específic: el CovidCheck, per als majors de 12 anys i 2 mesos. Funcionarà en tots els espais oberts al públic (restaurants, gimnasos, empreses, concerts...) per a persones vacunades o recuperades, o que puguin presentar una prova negativa. Mascareta obligatòria en interiors i sempre que hi hagi més de 10 persones en les trobades privades, que s'hauran de notificar prèviament mitjançant el sistema CovidCheck. Qualsevol trobada pública que superi les 2.000 persones està prohibida. La quarantena és obligatòria per als contagiats i també per als contactes directes si no s'està vacunat.L'executiu de Mario Draghi denomina el certificat Covid-19 com a passi verd i distingeix entre el passi verd bàsic (vacunats, recuperats i prova negativa) o el passi súper verd (només vacunats o recuperats). A més, el país està dividit entre regions blanques i regions grogues, segons quina és la incidència de la Covid, on s'apliquen diferents mesures. De forma general, la mascareta és obligatòria en interiors (i en exteriors "grocs") i la quarantena de 10 dies l'han de fer tant els contagiats com els contactes estrets.L'ús de mascareta és obligatori per als majors de 12 anys en tots els espais públics interiors i també als espais exteriors. Només hi ha una excepció: persones vacunades en grups de no més de dues. La quarantena és obligatòria per a tots els contactes estrets de contagiats per Covid-19 i té una durada de 14 dies.La normativa de les 3G està en vigor per a tots els usuaris de serveis i activitats, i els certificats s'han de mostrar abans d'accedir a les instal·lacions. La mascareta és obligatòria en qualsevol espai interior i les reunions estan prohibides temporalment.. Suècia, un dels estats que ha aplicat menys restriccions i l'únic que no va confinar la població durant la primera onada, va aprovar el certificat Covid per accedir a grans esdeveniments a partir de l'1 de desembre. A més, l'executiu suec ha reprès els tests a tots els majors de sis anys que presentin símptomes de Covid, encara que estiguin vacunats. A Finlàndia no hi ha gaires restriccions, que sovint es poden esquivar fent ús del passaport Covid.. El govern danès va eliminar l'ús del passaport sanitari el mes de setembre, conjuntament amb la resta de restriccions del país, però l'arribada d'òmicron ha comportat el retorn del certificat europeu per accedir als restaurants, els locals d'oci nocturn, esdeveniments culturals, entre d'altres. La mascareta només és obligatòria en espais interiors concrets i s'ha de fer confinament només si s'és positiu per Covid.. Confinament estricte als Països Baixos des del passat diumenge 19 de desembre i fins al 14 de gener. Afecta tots els sectors, excepte comerços essencials com supermercats i farmàcies. Els centres educatius de tots els nivells també estan tancats des del passat divendres. Les reunions al carrer són de màxim dues persones, excepte els dies festius, que poden ser de fins a quatre.. És imprescindible el certificat Covid per accedir a restaurants, establiments turístics, esdeveniments i gimnasos, i també és necessari tenir resultat de prova negativa per entrar a bars, centres de salut, grans esdeveniments i visites a domicili. L'ús de la mascareta és obligatori a gairebé tots els espais i per accedir al país és necessari tenir una prova negativa a més del passaport de vacunació.. Bars, discoteques i restaurants han retallat l'horari des de dijous, en un estat en què ja era obligatori el certificat Covid per accedir a aquests espais. El teletreball és obligatori a tot el país, així com l'ús de la mascareta en interiors i transport públic. S'ha de fer quarantena si s'ha donat positiu, es presenten símptomes o s'està a l'espera d'una prova o resultats per Covid-19.. El certificat Covid és necessari per accedir a l'hostaleria, els gimnasos i els museus a Grècia, on s'han de fer quarantenes de 14 dies encara que s'estigui vacunat. Pel que fa a Croàcia, el certificat Covid es requereix per accedir en espais públics i la mascareta s'ha d'utilitzar en espais on no es pugui mantenir la distància de seguretat. Xipre exigeix certificat Covid als interiors d'espais públics, així com la mascareta, necessària en espais interiors i exteriors; hi ha limitació de participants en actes massius.Estònia té toc de queda nocturn des de les 11 de la nit i fins a les sis de la matinada, però els dies 31 i de desembre i 1 de gener el país queda exempt de la mesura. La mascareta és obligatòria en interiors on no es pugui comprovar la seguretat de la infecció i el certificat Covid és necessari en la majoria de trobades (esports, cultura, educació, restaurants...). La quarantena l'han de fer els diagnosticats per Covid i també els contactes estrets durant 10 dies.. El país es troba en estat d'emergència des de l'11 d'octubre i fins a l'11 de gener. La mascareta és obligatòria en espais interiors i al transport públic, no en exteriors, i les persones sense certificat Covid 2G no poden assistir a les trobades. A més, hi ha quarantena de 14 dies per als infectats.La mascareta és obligatòria en tots els espais interiors i el transport públic, i el país no té restriccions sobre el número de persones en esdeveniments exteriors. La quarantena de 14 dies és obligatòria tant si s'és positiu com contacte estret, tot i que en aquest últim cas, si es fa una prova el setè dia i dona negatiu, el confinament es pot fer de 10 dies.El certificat Covid és necessari per accedir a comerços no essencials, restauració, locals institucionals, allotjaments i esdeveniments. L'ús de mascareta és també obligatori en espais interiors i el transport públic, així com en espais exteriors amb gran afluència de gent (mercats, fires i cues). Els esdeveniments privats estan prohibits. Només s'han de confinar els positius per Covid.Les restriccions actuals són vàlides fins al 31 de març del 2022. Entre aquestes es troba l'obligatorietat de disposar del certificat Covid per accedir a la majoria d'espais interiors, tal com passa també amb la mascareta. La quarantena és obligatòria a Bulgària per als contagiats i per als contactes estrets, però és només de deu dies.El passaport Covid no és un requisit per accedir a l'hostaleria i els gimnasos polonesos, però es permet un aforament més ampli a aquests espais si hi accedeixen vacunats. La mascareta és obligatòria en interiors i la quarantena és només per als contagiats.El passaport sanitari és imprescindible per accedir en qualsevol esdeveniment a l'interior i també als exteriors amb més de 500 participants. L'obligatorietat d'utilitzar mascareta es manté en interiors i tothom ha de fer quarantena (contagiats i contactes estrets). L'augment de casos va obligar l'Estat a autoritzar les empreses a exigir que els treballadors estiguin vacunats. Si ho rebutgen, poden quedar suspesos de sou durant fins a un any. Passat aquest temps, podran ser acomiadats si la situació d'emergència continua en vigor.. Tots dos països prohibeixen als no vacunats accedir a bars, restaurants, hotels i esdeveniments culturals i esportius, només a la República Txeca hi poden entrar amb un test negatiu. La mascareta és obligatòria en interiors.​​​

