TEST | Puc ser amfitrió d'un àpat de Nadal?

"I ara, què farem per?". Aquesta és una de les preguntes més habituals en moltes llars catalanes, especialment després de l'anunci del Govern amb noves restriccions per frenar la sisena onada. El límit de 10 persones és una de les mesures que més afectaran les famílies, a banda de recomanacions com ventilar correctament l'espai, portar mascareta i rentar-se bé les mans. En aquest qüestionari interactiu intentem resoldre els vostres dubtes sobre si podeu o no celebrar les festes aquest any a casa.

