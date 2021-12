Les raons d'Oriol Mitjà per reclamar encara més restriccions: «Estem pitjor del que ens pensàvem»

⭕Hem de fer un "clic" i adonar-nos que la situació és pitjor del que ens pensàvem i que cal fer un esforç. Les mesures que aprovarà el @govern són adients i necessàries❗



Les trobades durant les festes i amb l'arribada de l'Òmicron poden posar el sistema sanitari al límit. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) December 21, 2021

L'epidemiòlegha valorat positivament les restriccions anunciades pel Govern perde la Covid, però ha considerat que. "Hem de fer un 'clic' i adonar-nos quei que cal fer un esforç", ha dit en un fil de piulades.En una entrevista a Ràdio 4 / La 2, Mitjà ha proposatperquè "són aglomeracions igual que les que es poden donar en un local d'oci nocturn" i que lesdel previst després de Nadal. Ha lamentat, però, que al Departament d'Educació són, ja que la mesura permetria detectar positius produïts durant les festes.L'epidemiòleg ha dit que el consell assessor del Govern per la Covid havia suggerit mesuresi ha considerat que s'ha optat per unja que es mantenen oberts restaurants i gimnasos. Per a Mitjà, lesper les festes desón "un" i per això ha demanat moderació i precaució.Les recomanacions del consell assessor plantejaven les mesures recollides en el nivell màxim d'un document del Consell Interterritorial. "Tocava passar d'1 a 4, el conseller s'ha quedat en un nivell 2-3", ha exemplificat. En tot cas, ha dit que no és desencertat i que ha d'ajudar a aturar l'expansió del virus.Mitjà també s'ha pronunciat sobre un possibledels. "", ha dit, alhora que ha afirmat queHo justifica amb l'amenaça que òmicron suposa amb els nous contagis, "quadruplicarà el nombre total de casos". I, tot i que el percentatge d'hospitalitzacions és més petit amb l'òmicron, Mitjà explica que "​​​

