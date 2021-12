Enviar diners per WhatsApp com si fos Bizum ja és possible: t'expliquem com

Els petits passos per poder fer pagaments de Bizum a través de WhatsApp

Enviar diners a través d'una transferència bancària pel mòbil ha revolucionat les transaccions entre persones.-que fins i tot ja ha quallat tant a nivell social, amb l'expressió "fer un Bizum"-entre persones sense haver de recórrer a les clàssiques transaccions, amb els IBAN i els llargs números de compte.a través de les seves aplicacions. Ara, però, aquest procediment es podrà fer a través de les apps de missatgeria com WhatsApp o Telegram, ja sigui iPhone o Android.Encara que ara per ara no ha arribat a Catalunya l'app WhatsApp Pay, el BBVA permet instal·lar una aplicació que deriva les operacions de bizum al servei de missatgeria que la immensa majoria utilitza. De moment,Per a poder-ho fer només cal seguir petits passos.una eina que fa més de quatre anys que existeix però amb l'auge del pagament per Bizum ha guanyat més rellevància:1. Cal obrir l'app del BBVA i anar a l'opció d'operacions.2. Allà, clicar la icona de Bizum, des d'on s'efectuarà el pagament -en el cas que només es vulgui fer des de l'app-.3. Ara, però arriba la indicació més diferent segons es tingui iPhone o Android. L'usuari ha de clicar sobre un bàner que apareix a la part inferior la pantalla de les opcions de Bizum, dins de l'app de BBVA. Un cop a dins es redirigirà l'usuari a la configuració del teclat on, bé de forma directa (Android), o anant als ajustaments del mòbil (iOS), caldrà activar el teclat de BBVA Cashup.4. Un cop activat aqueda opció, l'usuari pot anar a WhatsApp i obrir un xat amb la persona que vol efectuar el pagament. Allà, caldrà modificar el teclat amb l'opció BBVA Cashup.5. Només queda el pas més senzill, com si es tractés del Bizum a les aplicacions dels bancs: seleccionar la quantitat, escriure la clas d'accés i efectuar el pagament.

