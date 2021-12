«Suport i complicitat» d'Aragonès a la decisió de prescindir de Trapero

El president de la Generalitat,, ha expressat aquest dimarts "suport" i "complicitat" davant la decisió de prescindir del major Josep Lluís Trapero com a màxim responsable dels, concretada ahir pel conseller d'Interior,. Aragonès, en una roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu, ha remarcat que el relleu passa per encetar una etapa amb "energies renovades" destinada a dur a terme una "renovació generacional". Preguntat sobre si el Trapero tenia la confiança del Govern, ha indicat que si no l'hagués tinguda hauria estat destituït a l'inici de la singladura del nou executiu., ha ressaltat.La decisió de destituir Trapero es va comunicar públicament ahir al matí. S'acabava, d'aquesta manera, una etapa de tretze mesos des que el major va ser restituït al capdavant dels Mossos. El nou temps al cos es bastirà ambcom a comissari en cap, i amb una prefectura on s'incorporaran el comissarii la intendent. Es vol fugir els hiperlideratges i apostar per una comandància "més coral", en paraules d'Elena, per encarar els reptes dels pròxims anys dels Mossos després de la junta de seguretat de fa unes setmanes, on es va aconseguir l'ampliació de la plantilla. Estela tindrà sobre la taula diverses carpetes, entre les quals millorar el model de proximitat, dotar el cos de més múscul territorial i també lade la policia. Tot plegat, des del "treball a l'equip" i d'una manera més "plana i transversal".En la primera intervenció com a màxim responsable dels Mossos, Estela va detallar els canvis que vol dur a terme, que passen per enfortir les oficines d'atenció al ciutadà, d'atenció a les víctimes, fer reunions amb els alcaldes o establir fòrums de participació amb la ciutadania. També va ressaltar laamb les policies locals i es va comprometre a "muscular" el caràcter territorial dels Mossos, i va ressaltar la importància del treball en equip. Ho va resumir de manera gràfica: "Desterrem la primera persona del singular i parlem de la primera persona del plural". Qüestions com el terrorisme, el tràfic de marihuana o els delictes d'odi també les hauran d'abordar des de la nova direcció. Amb Estela, els Mossos obren ara l'etapa post-Trapero. Des de l'estiu, els missatges sobre la destitució del major començaven a solidificar-se. S'atribuïen al conseller Elena -fins i tot al president d'ERC,- la voluntat d'acabar cessant el major com a responsable del cos. Un viatge aal juliol en el qual va visitar el Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional per entregar condecoracions que havien estat ajornades per la. La Razón va informar, també, que Trapero s'havia desplaçat fins a la Zarzuela , extrem finalment desmentit per l'entorn del protagonista. En un primer moment, Interior va indicar que desconeixia la visita a la capital de l'Estat, però després fonts dels Mossos van indicar que Pere Ferrer sí que n'estava assabentat i que el major hi aniria acompanyat d'Esquius.L'episodi, en tot cas, va posar de manifest un deix dei deentre la cúpula d'Interior i de Trapero. Dirigents propers al major insisteixen que no s'han produït elements des de finals de maig -quan va arribar Elena a la conselleria- fins ara que expliquin la destitució. El cert és que en tot aquest període no hi ha hagutdels Mossos. El Govern, a banda, està aplicant els canvis promesos en els acords d'investidura, basats en què la defensa del cos depèn ara de Presidència , i no d'Interior. Un gest que no ha generat unanimitat dins del cos, tot i que l'executiu el presenta com un dels elements de la nova etapa als Mossos.

