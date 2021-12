Els Estats Units recomanen als seus ciutadans no viatjar a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

Les autoritats sanitàries dels Estats Units recomanen als seus ciutadans no viatjar a Espanya davant la situació de contagis que viu el país en el marc de la pandèmia de coronavirus. Els Centres per al Control i Prevenció de Malalties (CDC) del país que presideix Joe Biden han inclòs Espanya en el, en considerar queal país. "Si ha de viatjar a Espanya, asseguri's d'estar completament vacunat abans de viatjar", expliquen des de la web del CDC."A causa de la situació actual a Espanya, fins i tot els viatgers completament vacunats poden córrer el risc de contreure i propagar variants de Covid-19", han remarcat les autoritats nord-americanes. Així mateix, els CDC de tot el país nord-americà han fet una crida als ciutadans que,segueixin les recomanacions habituals, com l'ús de mascareta o el distanciament entre persones.Així, Espanya s'uneix a partir d'aquest dilluns al Nivell 4 al costat d'altres territoris europeus, com. Abans, els CDC ja havien recomanat no viatjar a més d'una trentena de països, entre els quals es troben les nacions veïnes de França, Portugal i Andorra, així com Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Rússia o Dinamarca, entre d'altres.​​​

