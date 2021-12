El Ripollès i la Cerdanya reclamen més ajuts per compensar el tancament perimetral de fa un any

La Masella presenta uns bons gruixos de neu Foto: ACN

La distribució a la restauració no ha cobrat cap ajut de la Generalitat

Ajuts comarcals que no arriben

El president de l'Associació d'Hostaleria del Ripollès, Fran Barroso Foto: ACN

La Cerdanya reclama més compensacions

La Masella diu que les pèrdues de fa un any són "irrecuperables"

Altres notícies que et poden interessar

Quan fa gairebé un any delels sectors més perjudicats fan balanç del que va suposar la mesura. Tots coincideixen que no se'ls ha reparat tot el greuge viscut, després de perdre la temporada de Nadal i quedar-se sense reserves i neveres plenes. Reclamen més ajuts mentre encara hi ha sectors, com el de la distribució de la restauració, que no ha rebut ni un euro de la Generalitat.els porta a enfocar aquest Nadal amb més optimisme perquè la situació sanitària és diferent a fa un any, quan no hi havia vacunes. Remarquen que seguiran adaptant-se als protocols i que estan preparats per atendre els clients amb plenes garanties.el Govern anunciava el tancament perimetral del Ripollès i la Cerdanya fins al 6 de gener per frenar la propagació del virus. "Aquell tancament va ser salvatge, il·lògic i no va servir per a res; tancar poblacions tan petites no va enlloc, però ara ja està fet i hem de mirar endavant", afirma Ramon Pau, propietari de l'hotel Els Caçadors de Ribes de Freser.Va serara fa un any perquè la decisió del Govern els va enganxar amb les neveres plenes. "Era la tempesta perfecte: fèiem 100 anys i teníem un menú especial per celebrar-ho", recorda. Explica que ho van viure amb molta "tristesa i soledat", però, com que a la zona estan acostumats a les dificultats, va ser un procés d'aprenentatge. Segons diu, ara són "més àgils" i s'han acostumar a anar amb "motxilles petites" a l'hora de preparar les reserves, una dinàmica que també han adoptat els seus proveïdors.Un any després d'aquell tancament, viuen la nova temporada amb optimisme malgrat les incerteses que encara hi ha. "Venint del forat més negre (l'any passat), ho vivim amb cert optimisme, estem molt millor, tenim reserves, neu i estem contents de la resposta dels clients", a qui agraeix juntament amb els proveïdors la comprensió i el suport durant tot aquest temps. Admet que elshan sigut la millor eina per aguantar l'estructura. I la prova és que aquest hivern han passat de 21 treballadors a 24. Pel que fa alsper compensar el tancament, reconeix els esforços però creu que dependrà de cada cas per valorar si han sigut molt profitosos o no.Des de l'coincideixen que els ERTO han permès mantenir l'estructura dels negocis malgrat els tancaments i les restriccions. El seu president,, xifra en menys de deu els bars i restaurants que han tancat durant la pandèmia, "els que tenien una salut financera fluixa". Malgrat tot, no veu amb optimisme els propers mesos ni tampoc la campanya de Nadal, un dels moments de més feina a la comarca quan hi ha neu, com és el cas d'aquest any.Les declaracions del conseller de Salut,, demanant no fer celebracions d'empresa pel Nadal han indignat el gremi. "Ens deixen obrir les portes, complint amb les mesures (sanitàries) que ens han dit i un conseller convida la gent a no venir als restaurants, això és una irresponsabilitat i és com un tancament encobert", lamenta.Arran de les declaracions, han tingut. "El que no val és que estiguem jugant i després canviïs les normes, cal una previsió" i saber si es podran reforçar les plantilles o no i què passarà per Nadal. De fet, l'Associació d’Hostaleria del Ripollès va demanar fa uns dies al Govern que digués si hi hauria més restriccions i sorpreses d'última hora de cara al Nadal. Tenien molt present el tancament perimetral de fa un any i no volien que es repetís.A l'altra cara de la moneda hi ha un sector que no ha rebut ni un ajut de la Generalitat. Es tracta de les empreses de distribució a la restauració, un sector que dona. En ple confinament perimetral es van concentrar per denunciar que també eren un sector damnificat.En aquell moment, explica la seva portaveu,les conselleries d'Empresa i Agricultura van escoltar-los i semblava que hi havia un compromís d'ajudar-los. "Arriben les eleccions, tothom ens escolta però a dia d'avui res de res", afirma. Lamenta que la Generalitat els exclogués i admet que "ja han tirat la tovallola" perquè era llavors que realment necessitaven ajuda, quan les vendes van caure un 75% i tenien "neveres plenes i factures per pagar". Després de l'anunci del confinament, els clients els retornaven el gènere que havien encarregat.Aquest Nadal les perspectives són força bones, si bé no preveuen arribar a nivells d'abans de la pandèmia perquè hi ha moltaencara. Explica que han aguantat fins aquí gràcies als ERTO i els crèdits que van haver de demanar als bancs per poder mantenir el negoci. "Era impossible aguantar amb els clients tancats", recorda. I admet amb resignació: "Si avui no menges, l'endemà no menges el doble; allò perdut, perdut queda". I remarca que el tancament va ser un "error, un error que ningú ha pagat".Per la seva banda,subratlla que no s'ha pogut passar pàgina perquè la pandèmia continua descontrolada i encara hi ha moltes incerteses. Creu que no es podrà fer una bona reflexió fins que la crisi sanitària hagi acabat. Malgrat tot, recorda que aquell tancament "va ser un gerro d'aigua freda per ser una comarca molt vinculada al turisme d'hivern i familiar" en plenes vacances de Nadal i, molt especialment, perquè hi havia territoris que estaven igual i que no van patir un tancament perimetral.Pel que fa als ajuts, creu que han tingut la seva "part de compensació", malgrat no haver arribat a tothom per igual. A nivell de comarca, a més, hi ha "promeses" que no s'han complert encara. Arran del tancament, el Govern es va comprometre a pagar el febrer d'aquest any un fons extraordinari procedent del fons de cooperació local. "Ens van dir que seríem els primers a rebre els diners, Ripollès i Cerdanya, per intentar compensar el greuge" del tancament, recordaEn una primera fase, van cobrar uns 136.000 euros, que es van destinar a un pla de reactivació econòmica. Però el gruix més important,no ha arribat encara. De fet, la confirmació oficial de la transferència dels recursos la van rebre a finals de la setmana passada. Colomer lamenta que no s'hagi complert el termini i admet que, en algun moment, fins i tot han dubtat de si finalment arribarien. "No deixa de ser una alegria però no és el mateix que arribi ara i no quan tocava", afegeix, tot lamentat que la Generalitat no els hagi explicat els motius del retard. Aquests recursos aniran destinats a un pla de reactivació econòmica de la comarca i tant l'Ajuntament com l'ens comarcal reclamen que els arribi el més aviat possible.La part positiva, assenyala Munell, que és la pandèmia ha fet "aflorar" unque ha reactivat l'economia de la comarca. "S'ha posat en valor el nostre territori i es nota que ve molta més gent; ara el repte serà mantenir la capacitat de seducció entre tots, administracions i els diferents agents, perquè no torni a decaure quan la gent pugui viatjar lluny".recorda que les darreres vacances de Nadal van ser "molt difícils" i que el confinament perimetral de la comarca va provocar un "fort impacte econòmic i social". Un any després, assegura que els ajuts no han estat suficients i que aquesta no han "compensat" la disminució d'ingressos que hi va haver. Per aquest motiu, ha explicat que diversos grups parlamentaris estan introduint esmenes al Senat a la llei de pressupostos de l'Estat per intentar que hi hagi més sectors que puguin entrar a les convocatòries d'ajut i així poder "pal·liar una mica més" els efectes de la mesura.Piñeira ha detallat que la situació epidemiològica actual és diferent a la de fa un any i això fa, diu, que s'afrontin les festes amb "més optimisme" tot i que cal "no abaixar la guàrdia". També ha posat en valor la tasca feta peli la resta dels que generen activitat econòmica per fer front a la situació sanitària i ha assegurat que la comarca està "preparada" per assumir el volum de visitants que ha de venir. L'alcalde ha conclòs que necessiten el turisme per recuperar-se del Nadal de l'any passat i ha recordat que el consistori va obrir una convocatòria extraordinària de mil euros per establiment per ajudar als sectors més afectats pel tancament.Per la seva banda,afirma que el confinament de fa un any va deixar la comarca "absolutament aturada" i que la mesura va provocar una "sensació d'impotència" en tots els sectors econòmics. En aquest sentit, afegeix que no s'entenien "les aglomeracions al passeig de Gràcia de Barcelona" que es veien aquells dies, més enllà d'arribar a la conclusió que "era molt més fàcil tancar el destí que no l'origen". Pel que fa als ajuts, que quantifica en 1.500 euros per empresa, assegura que els van rebre com un "acudit" i insisteix en demanar que es calculin les pèrdues de març de 2020 a març de 2021 en comptes de fer-ho comparant de gener a desembre de 2020 respecte al 2019.Armengol destaca la feina conjuntament amb la comarca del Ripollès i posa en valor el treball amb el sector turístic per posar en marxa, abans del confinament perimetral, la. En aquest marc es va crear un pla director per actuar davant d'un brot de covid-19 que es detectés a la comarca, en el qual hi estaven implicats tant les estacions d'esquí com els centres sanitaris i els Mossos d'Esquadra, l'hostaleria i la restauració i també sectors com el de la indústria i els transports. Un any després, aquest model ha servit de base per aplicar-lo a d'altres comarques pirinenques.Respecte a la campanya nadalenca d'enguany, el president d'Empresariat Cerdanya ha dit que volen "ser optimistes" tenint en compte com avança lai les poques resistències que té la gent a ensenyar el. Finalment, insisteix en la necessitat de combinar "salut i economia" per no tenir un 2022 amb dificultats. Així, conclou: "Hi haurà comerços que els costarà tornar a aixecar la persiana si hi ha un tancament afegit".El responsable de comunicació de l'estació d'esquí dediu que els confinaments de la temporada passada van fer que fos "catastròfica", tant per les pistes com per la repercussió que té aquesta activitat al territori. Així, detalla que dels quatre mesos de neu, només es van poder gaudir tres setmanes sense restriccions de mobilitat per dins de Catalunya. Aquesta situació els va obligar a fer un ERTO i calculen que les pèrdues econòmiques van superar el milió d'euros. Enguany, però, es mostren optimistes amb l'arrencada de la temporada i les "ganes" de la gent per fer activitats a l'aire lliure.Tot i que els nivells d'usuaris són equivalents als d'abans de la pandèmia, Boter assegura que lesgenerades durant el confinament són "irrecuperables" i que aquestes repercuteixen en les "inversions estratègiques" planificades pels pròxims anys. Així, ha dit que ha calgut frenar-les per poder "tapar els forats" de la temporada 2020-21. Finalment, ha detallat que els allotjaments de l'estació situats a peu de pistes rondaran la plena ocupació durant les festes nadalenques.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor