El president de Pimec,, ha considerat que les noves mesures de restricció sónper al sector de l'oci i la cultura: "Ens toca just enmig de la campanya nadalenca". Ho ha en una trobada informativa aquest dimarts. Cañete ha explicat que ahir, va tenir una conversa amb el president de la Generalitat,, i que aquest es va comprometre a implementar unes ajudes directes a les empreses afectades. Pimec va demanar a Aragonès que s'estableixin "de manera immediata". També es va comprometre a la convocatòria del Consell Econòmic i Social.Cañete ha recordat que el tancament total d'un negoci en aquestes dates té un impacte molt superior a la proporció dels dies tancats perquè en el cicle nadalenc es preveia fer entre. Ha recordat que Pimec havia proposat diverses mesures de prevenció, com el liberty pass, una aplicació digital en què es podria verificar que la gent estigui lliure de virus. "No ens van fer cas, si ho haguessin fet ara estaríem en una altra situació". "L'efecte serà", ha assenyalat Cañete. "No demanem ajudes, demanem compensacions i que l'empresa pugui continuar sent viable quan passi la crisi".Sobre les ajudes als sectors afectats per la pandèmia, Cañete ha afirmat que "els ajuts a Catalunya han estat superiors a altres territoris, però del toti no han compensat les pèrdues provocades per la crisi pandèmica". El líder empresarial també ha carregat fort contra la, tot dient que "s'estan fent les coses malament". Ha explicat l'experiència que va viure a Singapur: "Allí pugen la pressió fiscal quan l'economia va molt bé, però els baixen quan les coses empitjoren".El president de Pimec ha fet un balanç de les activitats de Pimec en aquest any i l'aposta feta per Pimec pera Catalunya i a l'estat espanyol al que és normal a Europa, amb una potent organització de les pimes. Aquest any, Pimec ha estat un dels impulsors de la Conpymes , la primera confederació de pimes a nivell estatal al marge de la CEOE. Cañete ha subratllat també laamb les altres entitats empresarials i econòmiques en temes com l'aposta per la recuperació,o laDurant l'any 2021, Pimec ha vist créixer la seva massa d'associats en un 6%, una dada que l'entitat considera molt positiva. Ha incrementat els seus ingressos fins als. Els provinents de quotes i serveis als socis són superiors al 69%. És l'entitat empresarial que fa més formació contínua a Catalunya, segons ha assegurat Cañete. L'organització ésde tots els àmbits. Dilluns, l'executiva de Pimec va aprovar un pressupsot per al 2022 de gairebé 20 milions d'euros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor