Espanya, acusada de ser una «amenaça» per a la població marroquina

Altres notícies que et poden interessar

El govern delha assegurat aquest dilluns que lesestariende forma "" ni l'ni eldurant el procés d'embarcament.Segons un comunicat del Ministeri de Salut i Protecció Social marroquina,a causa de l'"absència del compliment dels protocols sanitaris contra la Covid-19" i ha confirmat queEl Marroc afirma que ha detectatde coronavirusa través de vols privats, ja sigui a la seva arribada o durant el trànsit. Segons el país, les autoritats espanyoles competents "estan lluny d'assegurar l'acció rigorosa de controlar l'estat de salut dels passatgers en els aeroports", ha dit el Ministeri marroquí.Aquest anunci s'ha fet després d'avançar que, en comptes d'Espanya, servirà com aencallats a Europa en el context de les mesures adoptades per fer front a la pandèmia, segons ha informat l'agència estatal de notícies MAP.Les autoritats marroquines van suspendre els vols directes amb destinació i sortida des del Marroc el 29 de novembre, després de la detecció de la variant òmicron de coronavirus. Inicialment la mesura es va adoptar per a dues setmanes, però fonts del sector del transport aeri van confirmar una pròrroga.Segons les últimes dades, al país s'ha registrat una mort en les últimes 24 hores i 102 nous positius. El total de morts supera les 14.800. D'altra banda, ja hi ha més de 22,8 milions de ciutadans marroquins que tenen la pauta completa de vacunació i més de 2,3 ja han rebut una dosi de reforç.​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor