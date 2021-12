Les sales de concerts, «emprenyades» amb el tancament

Avís sobre els joves

"Enuig", "sorpresa" i "decepció" a lesdesprés de l'anunci del Govern de retornar aper lluitar contra la Covid-19 que passarien per tancar l'oci nocturn i limitar l'aforament al 70% a la cultura, entre altres. El president de l'ASACC i gerent de Razzmatazz, Lluís Torrents, ha dit en declaracions a l'ACN que "esperaven" mesures de "tancament general" però no pas les anunciades per l'executiu, i que al seu entendre només afecten "un sector petit de la població" que a més és majoritàriament jove i "menys vulnerable" davant del virus. Torrents avisa a més que, com anteriorment, la població jove "buscarà la forma clandestina i sense control" per divertir-se de nit.ha admès que estan "emprenyats i decebuts", a més de "sorpresos", davant la intenció del Govern de tornar a tancar l'oci nocturn (paraigua dins del qual durant bona part de la pandèmia han quedat incloses les sales de concerts) i en tot cas limitar els aforaments al sector cultural fins al 70%."Esperàvem mesures, si la situació era complicada, per baixar el ritme general de vida, com s'ha fet a, ha admès Torrents. "La mesura afecta la línia de flotació de la cultura, la música, i també a un públic com el jove que ja prou problemes té", ha lamentat el responsable de la sala Razzmatazz i president de l'associació que les agrupa totes.Torrent ha dit que estan convençuts que la mesura "no serà la solució" quant a la seva efectivitat per reduir, "perquè això només afectarà un 10% de la població, l'activitat continuarà, la gent anirà a treballar, agafaran el Metro, aniran a sopar, etc... els índex no baixaran i podem tornar a estar mesos i mesos amb les sales tancades".El Govern vol retornar a les restriccions dures per lluitar contra la Covid-19 i ha anunciat aquest dilluns un seguit de mesures com tancar l'oci nocturn i limitar l'aforament al 50% en restaurants i al 70% en gimnasos, cultura i comerç. Si el TSJC les aprova les mesures entraran en vigor la matinada de dijous a divendres i duraran, en principi, quinze dies.​​​

