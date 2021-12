Com afectaran les restriccions a les festes nadalenques?

Altres notícies que et poden interessar

El Govern ha anunciat d'urgència aquest dilluns noves restriccions per frenar la sisena onada de la. La més destacada és el retorn del toc de queda d'una a sis de la matinada. També es limiten les reunions a 10 persones, es tanca l'oci nocturn i es limiten aforaments, si elho autoritza. Amb tot, el conseller de Salut,, ja ha avançat que les mesures no afectaran les cavalcades de Reis. L'anunci ha arribat a escassos dies de, pel que les afectacions a les festes i tradicions seran les següents:- Limitació de les reunions a 10 persones.- En restaurants tampoc es pot ser més de 10 i, a més, caldrà buscar taula ràpidament per no quedar-se sense, ja que en interiors es redueix l'aforament al 50%.- El passaport Covid segueix sent obligatori per accedir a qualsevol espai de restauració interior.- Per visitar familiars en residències, el règim es manté igual, amb l'obligatorietat del passaport Covid per poder accedir-hi.- Els locals d'oci nocturn tornen a estar tancats. La mesura afectarà especialment el dia de Cap d'Any.- Les cavalcades se celebraran tal com estava previst.- Es torna a un aforament del 70% en espais culturals, en esdeveniments com concerts de Nadal o els Pastorets.- Caldrà plegar d'hora, especialment per Cap d'Any: toc de queda nocturn de la una a les sis de la matinada.- Es poden visitar familiars i coneguts: lliure entrada i sortida de Catalunya i lliure mobilitat per tot Catalunya.- Transport públic al 100%.- Taxis i vehicles de transport públic sense límit de passatgers.- L'aforament passa al 70% en comerços i centres comercials.- Tots establiments comercials i de serveis poden obrir de 6 a 22 hores, segons la llicència que tinguin.- Aforament del 70% en els actes religiosos i les cerimònies.- Els casals de Nadal es mantenen intactes i obriran sense problemes.- Cap canvi en les dates del curs escolar.- Es permeten les pernoctacions en les sortides escolars sempre que siguin amb el grup bombolla del centre.​​​

