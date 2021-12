Tres instituts de Girona mantenen el projecte lingüístic i no aplicaran el 25% en castellà

Tres instituts del–el dei el- han aprovat un manifest en què asseguren que mantindran els seus projectes lingüístics immersius arran de la sentència delque obliga una escola dea fer un 25% de classes en castellà.El document l'ha promogut l'institut de Sarrià de Ter. Tal com ha avançat El Punt Avui el claustre ho va aprovar el 24 de novembre, just l'endemà de la sentència. El seu director,, diu que va sorgir a iniciativa d'un grup de professors i que es va aprovar per unanimitat. "Els centres educatius hem de dir què pensem perquè si no se'n fa un ús polític o jurídic i que el que volem és que es faci un", remarca.Defensar el model d'com a resposta a les "ingerències" del sistema judicial. Aquest és l'objectiu del "", que l'institut de Sarrià de Ter va aprovar per Claustre el 24 de novembre. El document va sorgir a iniciativa d'un grup de professors just l'endemà que sortís la sentència del Suprem que obliga a fer un 25% de les classes en castellà. "Vam dir que hi havíem de dir alguna cosa i es va aprovar per unanimitat", explica Bayot."Penso que quan surten determinades coses que suposen una ingerència en la nostra difícil tasca d'ensenyar, elshem de dir el que pensem perquè sinó se'n fa un ús polític o jurídic", remarca. I és que el manifest vol deixar clar que "no" estan "disposats a fer que unsvulguin fer de tècnics de pedagogia". Per això, el document vol mostrar la "indignació i rebuig" a un posicionament judicial sobre un "afer estrictament pedagògic". "I que, a més, ho faci sense els coneixements suficients per a la garantia de rigor", afegeix.La segona idea que defensa el document versa sobre les llengües en "sentit complet". "El, l'aprovació del qual és una potestat del, ja deixa ben clars els usos de cadascuna de les cinc llengües que s'utilitzen al centre i del caràcter de complementació que té l'aprenentatge i el maneig dea l'hora", continua el manifest.I, per últim, recorda que elés la llengua vehicular perquè és la "pròpia" però, alhora, perquè es troba "per causes històriques, geogràfiques, demogràfiques i sociològiques". "Necessita una protecció especial, però això no es fa en detriment d'una altra", insisteix Bayot.De fet, diu que tenen molts alumnesi alguns procedents de països amb el castellà com a primera llengua. "Nosaltres no hem posat mai pegues a ningú i tothom entén el tractament que fem perquè els alumnes continuïn aprenent elperò també perquè vegin que hi ha una altraque també poden entendre", afegeix Bayot.La direcció del centre va fer arribar el manifest –que han penjat al seu web- a les famílies delsi a tota la. "Hem rebut mostres de suport i cap queixa", afirma el director. També ho van trametre als diferents centres educatius de la zona deli el. De moment, s'hi ha sumat l'institut de Celrà, que el va aprovar eli que també l'ha penjat al web, i el Salvador Espriu de Salt, que el va aprovar eli l'endemà ho va fer públic a través de les xarxes socials.

