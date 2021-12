Com pots felicitar Cap d'Any i Nadal a tots els teus contactes a la vegada per WhatsApp?

El mètode per no perdre el temps enviant missatges a tort i a dret per Nadal

Què cal fer si tinc un iPhone?

Lesesperten la germanor i l'afecte, en la majoria de persones, per encomanar-se els millors desitjos possibles en família, per encarar un nou any amb la major alegria possible. Des de fa molts anys ja és costum quea través de la missatgeria mòbil, les xarxes socials o pel servei que utilitza la majoria d'usuaris,en el cas que no es vulgui dedicar molt de temps per a cada persona. Aquest esculla través de WhatsApp.Si es decideix per fer servir aquest mètode -en especial, en persones a qui no cal complicar-se gaire a l'hora d'escriure-, es pot crear un missatge estàndard per a ser enviat a totes les persones que es vulgui. Cal recordar que no totes les aplicacions tenen aquesta disponibilitat, encara que sempre es pot recórrer al clàssic còpia-i-enganxa. La dificultat, però, seria haver d'anar creant nous xats per cada persona a qui se li vulgui enviar la felicitació.en pocs passos:Per a poder estalviar temps només cal seguir petits passos que ens permetran poder enviar la felicitació, ja sigui de Nadal, per Cap d'Any o per desitjar bones pasqües. Cal distingir, però, que els mètodes són diferents. En primer lloc, us expliquem com fer-ho a través del mòbil d'Android:1. Obrir l'aplicació i prémer els tres punts situats2. Allà ens apareixerà l'opció, la qual hem de clicar.3. En aquest apartat sorgirà tota la llista de contactes dels quals es disposa en aquell telèfon. És aquí on s'han de seleccionar totes aquelles persones a les quals vols enviar el missatge.4. Un cop seleccionades,el missatge que vols trametre.5. Fàcil: prémer enviar.1. Obre l'aplicació i a la cantonada superior esquerra, prémer l'opció2. És aquí on s'ha de clicar a l'opció de, situada a la zona inferior de la pantalla.3. Com en la versió d'Android, apareixerà tots els contactes del dispositiu i allà s'hauran de seleccionar tots els escollits.4. Un cop triats, s'ha de prémer l'opció5. Escriure el missatge en l'espai determinat.6. Enviar el missatge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor