La jutge investiga si el Consell Esportiu de l'Hospitalet ocultava 180.000 euros anuals dels casals

La jutge que instrueix el cas delinvestiga si aquest ens ocultava als seus pressupostos quantitats que rondaven. Aquest ha estat un dels assumptes tractats en les declaracions d'aquest dilluns de tres dels imputats a la causa, el tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'exregidori el director del Consell Esportiu,Segons fronts present al jutjat, la magistrada vol aclarir si l'ens amagava als seus pressupostos aquestes quantitats que provenien dels casals d'estiu i d'altres partides menors comi que no apareixien en la documentació usada per aconseguir subvencions del consistori i altres administracions públiques. Seria també un dels elements que es van abordar en les declaracions del dia 10 de la interventora de l'Ajuntament i altres càrrecs tècnics imputats Segons fonts de la defensa, aquesta hauria intentat aclarir que les diferències provenien del diferencial entre els ingressos previstos i els finalment rebuts de les activitats, així com per l'aplicació de diferentsa alguns dels participants, motiu pel qual les quantitats esperades de computar en relació al nombre de participants no seria totalment proporcional. Tots els càlculs sospitosos provenen de l'últim sumari elaborat per laespanyola.La jutge també ha abordat el procediment pel qual es resolien les subvencions de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat al Consell Esportiu municipal. Aquest ens és formalment privat, peròi hi exerceix de president el regidor d'Esports, qui precisament és també el responsable polític de l'àrea que li atorga les subvencions. Tant Cristian Alcázar com Cristóbal Plaza han esdevingut regidors d'Esports i, per tant, s'han trobat a la vegada en l'entitat que rep els recursos i en l'ajuntament que els atorga, igual que alguns tècnics de l'àrea d'esports a qui aquest situava a la junta directiva del Consell Esportiu.Des de la defensa, però, s'ha argumentat queno impedeix que una entitat amb un regidor dirigint-la rebi subvencions i s'ha assegurat que, quan s'havia d'aprovar l'ajut, els responsables polítics implicats s'per evitar incompatibilitats o la suposada connivència entre les dues parts que la jutge investiga. Així mateix, els imputats han defensat que tota l'activitat del Consell Esportiu era pública i no hi havia activitats opaques.Una altra de les irregularitats sobre la taula és ladel 2018 en què s'autoritzava a constituir un aval per formalitzar un contracte s'arbitratges del Consell Esportiu amb l', així com per contractar una pòlissa de crèdit d'uns 25.000 euros per disposar de liquiditat per a l'ens. Com en el cas de la falsificació d'actes de l'assemblea de l'entitat per justificar les subvencions, però, la defensa assegura que aquesta acció no va comportar costos ni va servir per desviar recursos, sinó que tan sols pretenia agilitzar els tràmits.Segons ha confirmat l'advocat, qui exerceix l', la jutge de l'Hospitalet s'ha desvinculat d'aquesta qüestió per constituir una segona peça vinculada a aquesta causa però que hauria d'instruir el jutjat de Cornellà, qui encara no ha respost si accepta assumir-la. És per aquest motiu que els acusats no han entrat a fons en aquest assumpte, malgrat les preguntes de Leiva.La portaveu dels comuns a l'Hospitalet,, ha reclamat de nou la dimissió del tinent d'alcaldia Cristian Alcázar com de l'alcaldessa,, qui està sent investigada també en aquesta causa. Aquest cop no ha hagut de declarar, després d'haver-ho fet ja a l'abril, i aviat farà un any des que la UDEF va fer el, sense que n'hagi transcendit el contingut ni si ha servit per avançar en la investigació.Acompanyada del diputat dels comuns al Parlament, González ha demanat prendre mesures rellevant els imputats perquè no hi hagi "cap tipus de sospita en la gestió dels recursos municipals". El líder d'ERC a l'Ajuntament,, n'ha demanat també la dimissió en una piulada a Twitter en què ha lamentat que la ciutat "no es mereix un govern esquitxat per la".

